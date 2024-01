Angela Bassett recibe un óscar en los Governors Awards y celebra a las actrices negras

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 10 ene (EFE).- Con un potente y reivindicativo discurso para las artistas negras, la actriz Angela Bassett recibió su primer óscar este martes en los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) que otorga la Academia de Hollywood a los "transformadores de la industria".

"Soy la segunda actriz negra en recibir este óscar honorífico (...) Este trofeo representa mis contribuciones a la industria. Todo lo que he dado, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu como una actriz que es negra", dijo Bassett, después de ser presentada por su colega y "hermana" Regina King.

La intérprete de 'Black Panther: Wakanda Forever' dedicó el premio a las "próximas generaciones" de activistas y artistas negras por venir y aseguró que sus logros eran resultado del camino que actrices como Hattie McDaniel, la primera mujer afroamericana en recibir un óscar, abrieron con su valentía.

El premio honorífico de la Academia es una estatuilla de los Óscar que se concede para honrar la trayectoria y las contribuciones excepcionales al estado de las artes y ciencias cinematográficas. Antes de Bassett, Cicely Tyson se convirtió en la primera actriz negra en recibirlo, en 2018.

Personalidades de la industria del entretenimiento en Hollywood se dieron cita en una ceremonia que también reconocía el trabajo del reputado actor, guionista y director Mel Brooks, la editora Carol Littleton y Michelle Satter, directora fundadora del programa de largometrajes del festival de cine independiente de Sundance, condecorada con el premio humanitario Jean Hersholt.

"Mel tú eres una institución y estamos muy orgullosos de estar aquí para verte oficialmente institucionalizada", expresó Matthew Broderick junto a Nathan Lane, quienes protagonizaron la versión de ‘The Producers’ de 2005, que en 1969 le valió el óscar a mejor guión a Brooks.

“Es muy importante para mí, en verdad es muy importante, extrañé mucho esto (el óscar), no lo debí haber vendido", dijo socarronamente la leyenda de la comedia, quien a sus 97 años demostró que el humor sigue corriendo por sus venas.

La trayectoria de Brooks ha sido ampliamente reconocida, y el simpático actor conforma el selecto grupo de artistas que es parte de la lista EGOT, que contempla personalidades que hayan ganado un premio Emmy (televisión), un Grammy (música), un Óscar (cine) y un Tony (teatro).

Nicolas Cage, Tom Hanks, y Bradley Cooper fueron algunas de las celebridades que asistieron a la gala celebrada en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles (EE.UU.) en el que la comunidad cinematográfica se vuelca para rendir homenajes a sus leyendas.

Los premios originalmente estaban previstos para noviembre de 2023, cuando los nominados de la temporada de premios del próximo año aún no habían sido anunciados, pero las huelgas que protagonizaron los sindicatos de actores (SAG-AFTRA) y guionistas (WGA) estadounidenses obligaron a que la celebración se aplazara para inicios de 2024, tan solo dos días después de los Globos de Oro, donde se conocieron a los primeros triunfadores del año.

La presidenta de la Academia, Janet Yang, inauguró el acto haciendo referencia al “año de dificultades” por el que atravesó la industria, resaltando que la comunidad siempre encontrará “la luz después de la oscuridad”.

Los invitados degustaron una cena en la que algunos compañeros de elenco de las películas favoritas de 2023 compartieron mesa, como la directora Greta Gerwig y la actriz Margot Robbie, de ‘Barbie’, y los actores Willem Dafoe y Emma Stone, de ‘Poor Things’.

Los presentes ovacionaron de pie a todos los homenajeados, en una noche donde solo hubo ganadores.

Glenn Close entregó el óscar honorífico a "la gran humanista" Carol Littleton, editora del filme 'E.T. The Extra-Terrestrial', de Steven Spielberg, y 'The Big Chill', tras destacar la importante labor de edición en el cine.

"Este es el momento más importante de mi carrera. Acepto este hermoso óscar como lo más destacado de mi trayectoria", aseguró Littleton.

Pero uno de los momentos más emotivos fue cuando los directores Ryan Coogler y Chloé Zhao entregaron a Satter el premio humanitario Jean Hersholt.

"Eres como una madre para todos estos artistas que has apoyado (...) No hay palabras para aliviar tu dolor, pero todos somos tus hijos y te amamos", dijo Zhao a la directiva, cuyo hijo Michael Latt, fue asesinado un mes atrás.

"Comparto este honor con Michael", dijo Satter después de invitar a todos los presentes a apoyar a los nuevos artistas "que cambiarán el futuro".

Los Governors Awards dieron inicio a las actividades de la Academia que celebrará la 96 edición de los Óscar el 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles, cuyos nominados se darán a conocer el 23 de enero. EFE

