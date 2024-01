Ex primer ministro Amato abandona la Comisión sobre IA tras la rueda de prensa de Meloni

Roma, 5 ene (EFE).- El ex primer ministro italiano Giuliano Amato abandonará la presidencia de la comisión encargada del estudio del impacto de la Inteligencia Artificial (IA) después de que la jefa de Gobierno, la ultraderechista Giorgia Meloni, dijera en rueda de prensa que su nombramiento no había sido una iniciativa suya.

"Se trata de una comisión de la presidencia del Consejo (de ministros), y dado que mi nombramiento no parece ser una iniciativa de la presidenta del Consejo, dejaré el puesto con toda seguridad", revela el progresista Amato en una entrevista que publica este viernes el 'Corriere della sera'.

"Lástima, ellos se lo pierden, pero a mí me simplificará la vida", añade con ironía el también expresidente del Tribunal Constitucional, de 87 años y cuyo nombre ha sonado entre los candidatos a la presidencia de la República italiana en los últimos años.

Amato explica que no siguió en directo la rueda de prensa de Meloni, pero que en cuanto leyó las palabras de la primera ministra no tuvo dudas.

"Sobre el tema de la Comisión de Algoritmos creo que se sabe que no es una iniciativa mía y he dicho lo que pensaba. No tengo nada que decir al profesor Amato, me han sorprendido sus declaraciones sobre el Tribunal Constitucional", dijo Meloni en la rueda prensa de final de año, pospuesta en dos ocasiones por problemas de salud.

Y añadió, con ironía: "A finales de este año, el Parlamento tiene que nombrar a cuatro jueces, por lo que existe el riesgo de una deriva autoritaria. Esta idea de democracia según la cual cuando gana la izquierda debe tener la preferencia de la mayoría y cuando gana la derecha no, no me gusta", añadió en alusión a unas declaraciones de Amato.

Este, sin embargo, explica en la entrevista que el sólo había hablado del riesgo de que los Tribunales Constitucionales fueran señalados como enemigos de la comunidad, citando el caso de Polonia.

"No he hablado en absoluto de la elección de los jueces del Tribunal", añade Amato, "puse de relieve otro problema, como sabe cualquiera que haya leído la entrevista. Hablé de la aceptación de las decisiones del Tribunal, sea quien sea quien lo elija".

El nombramiento de Amato como presidente de la llamada Comisión de Algoritmos, dedica a estudiar el impacto de la IA en el mundo de la información y editorial, ya causó revuelo en octubre pasado, cuando se produjo.

Los medios destacaron la "irritación" de Meloni, que no fue informada previamente de la decisión por parte del subscretario Alberto Barachini, miembro de uno sus socios de coalición, la conservadora Forza Italia, quien "se disculpó personalmente por la falta de comunicación", aunque quedó claro que la cuestión fue algo más que un malentendido. EFE

mr/alf