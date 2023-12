El discurso del rey de España, condensado en diez frases

Madrid, 24 dic (EFE).- El décimo mensaje navideño del rey de España, Felipe VI, ha tenido de eje principal el llamamiento al respeto de la Constitución como baluarte de la unión y la convivencia, un asunto al que se han unido algunas referencias al prestigio de las instituciones y a las preocupaciones sociales de los españoles.

Estas son las diez frases más destacadas de las 1.467 palabras que han compuesto el discurso televisado del monarca:

- "Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos (…) También con la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda”.

- “La Constitución es el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles”.

- “En España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios”.

- “Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas”.

- “Evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir”.

- “Quiero reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre”.

- “Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”.

- “La unidad será también la clave para que podamos afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy”.

- “Debemos respetar a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio”.

- “Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos”. EFE

