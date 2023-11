Sergio Conceiçao: "Trabajamos, como mínimo, para salir de aquí con un empate"

Barcelona, 28 nov (EFE).- El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, lamentó la derrota de su equipo (2-1) ante el Barcelona en la Liga de Campeones, ya que considera que no merecieron perder este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Trabajamos, como mínimo, para salir de aquí con un empate", aseguró Conceiçao, quien cree que ante el Barça demostraron que pueden "ganar a cualquier equipo de Europa".

Ante los azulgranas, el técnico de los 'Dragoes' vio "personalidad y carácter" en sus jugadores. "Crecimos, marcamos, pero sufrimos un poco después", resumió.

Sin embargo, Conceiçao no se va contento de Barcelona. "No me gustan las victorias morales, no forma parte de nuestro ADN", afirmó el entrenador del Oporto, que ahora se tendrá que jugar su pase a octavos de final en la última jornada en casa ante el Shakhtar Donetsk. EFE

