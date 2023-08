TV Azteca negociará con bonistas tras regaño de jueza estadounidense

(Bloomberg) -- TV Azteca SAB acordó negociar con los tenedores de bonos estadounidenses a los que se les deben US$400 millones luego de que una jueza estadounidense advirtiera a la segunda televisora ​​más grande de México que podría verse obligada a entrar en un proceso de bancarrota en Nueva York.

La jueza de quiebras estadounidense Lisa G. Beckerman dijo a la empresa que para ella era obvio que TV Azteca tenía que reestructurar su deuda, pese a la fuerte resistencia de la empresa. TV Azteca se opone a una quiebra en Estados Unidos y ha utilizado fallos judiciales en México para tratar de impedir que los tenedores de bonos cobren los bonos en mora.

“Su postura de que no debería haber ninguna reestructuración no me está gustando”, dijo Beckerman durante una audiencia judicial en Manhattan el martes por la noche. “Una cosa es decir que no debería llevarse a cabo una reestructuración en EE.UU. y otra es decir ‘Estoy evitando la reestructuración’”.

Beckerman dijo que retrasaría su decisión sobre si debería obligar al productor de algunos de los programas en español más vistos a participar en un proceso de quiebra en Nueva York presentado por tenedores de bonos estadounidenses. En su lugar, las dos partes intentarán contratar a un ex juez federal para que actúe como mediador durante unos 60 días.

Aunque la compañía no está dispuesta a involucrarse en un proceso de quiebra en su contra en Estados Unidos, la emisora ​​está abierta a participar en una mediación ordenada por el tribunal, dijo ante el tribunal el abogado de TV Azteca, William Clareman. Los acreedores han atacado injustamente a la compañía debido a una disputa sobre si TV Azteca debe pagar una multa relacionada con el default declarado por el agente de los tenedores de bonos, dijo Clareman.

“Un ‘mal deudor’ es un deudor que no hace lo que quieren que haga”, dijo Clareman, usando la frase que los tenedores de bonos han aplicado a TV Azteca. “Hemos dicho que estamos dispuestos a mediar”.

Los tenedores de bonos han acusado a TV Azteca de negarse a negociar y de intentar evitar el pago de los bonos.

Las conversaciones de buena fe pueden ocurrir dentro o fuera de los tribunales, pero de cualquier manera “significa que las partes tendrán que reconocer que es tiempo de reestructurar”, dijo Beckerman en el tribunal.

Acreedores descontentos

Los abogados de TV Azteca y los tenedores de bonos comparecieron el martes ante un tribunal federal para finalizar un juicio de dos días sobre la solicitud de la compañía de desestimar el intento de los acreedores de someter a la emisora ​​al Capítulo 11 de la ley de bancarrota.

TV Azteca argumenta que los acreedores descontentos no pueden obligarla a declararse en quiebra porque la empresa no posee ni opera nada sustancial en EE.UU. E incluso si Beckerman dictamina más tarde que TV Azteca debe acogerse al Capítulo 11 propuesto, los ejecutivos de la compañía, que tienen su sede en México, pueden negarse a cooperar, dijo Clareman a la jueza.

Si TV Azteca simplemente ignora a Beckerman, eventualmente emitiría órdenes sobre la deuda y luego pediría a los tribunales de México que las hicieran cumplir.

“Reconozco lo horrible que sería que su cliente se negara a cooperar y yo tuviera que emitir mil millones de órdenes que probablemente serán ignoradas en México”, dijo Beckerman a Clareman. “No sería algo que disfrutaría”.

TV Azteca se ha visto envuelta en batallas judiciales en EE.UU. y México con tenedores de bonos que dicen que TV Azteca dejó de pagar más de US$400 millones en bonos que vencen el próximo año. Los tenedores de bonos presentaron el 20 de marzo un proceso de quiebra involuntaria contra la empresa que la obligaría a negociar un plan de pagos bajo la supervisión de un juez estadounidense.

Los tenedores de bonos Plenisfer Investments SGR SpA, Cyrus Capital Partners LP y Sandpiper Ltd. argumentan que cuando TV Azteca recibió los US$400 millones en 2017, acordó presentar las disputas sobre la deuda ante un tribunal estatal o federal en Nueva York. En cambio, la compañía convenció a un juez local en Ciudad México el año pasado para que suspendiera los pagos de intereses sobre los bonos, dijeron los acreedores en documentos del tribunal de quiebras.

Posteriormente, un tribunal mexicano también prohibió a los acreedores emprender cualquier acción para cobrar su deuda.

Las negociaciones anteriores entre los acreedores y la empresa de medios, controlada por el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, fracasaron y no ha habido conversaciones desde que se presentó el proceso involuntario, dijeron los abogados.

Los casos de quiebra involuntaria requieren que una empresa acepte ponerse bajo protección judicial o luche contra los acreedores en los tribunales.

