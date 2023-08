El Ministerio de Sanidad ha expedido más de 17.600 títulos de especialista en Ciencias de la Salud desde enero de 2022, cuando pasó a ser el órgano competente para esta emisión. Estos títulos abarcan las especialidades de Medicina, Farmacia, Enfermería y de los ámbitos de la Psicología, la Química, la Biología y la Física ofertadas en la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) del Ministerio. El título se expide en formato digital y puede descargarse por parte de las personas que haya completado la Formación Sanitaria Especializada en la aplicación del Sistema de Información de Registro de Especialistas en Formación (SIREF). La expedición del título es gratuita y se realiza de oficio, cuando la Comisión de Docencia comunica a SIREF la evaluación final positiva de la persona residente. De esta manera, a diferencia del sistema previo, no es necesario el abono de la tasa y los beneficiarios pueden disponer de su título con mayor rapidez, sin tener que esperar a la emisión en papel. Los más de 17.600 títulos expedidos por el Ministerio de Sanidad corresponden a personas especialistas que habían finalizado su formación antes del 1 de enero de 2022 y no habían solicitado el título en el Ministerio de Universidades y a personas especialistas que concluyeron su formación en 2022 y en 2023. Con carácter previo a la finalización de la formación, las personas residentes deben comprobar y actualizar sus datos en SIREF, ya que una vez expedido el título no admite modificación. Por otro lado, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad está trabajando en la expedición de los títulos obtenidos por la vía extraordinaria de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFYC) y de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (PIYA). No obstante, el certificado del Ministerio de Universidades de haber superado la prueba en el caso de EFYC y la resolución estimatoria (PIYA) tienen validez para la acreditación de la titulación en los procesos selectivos y bolsas de trabajo.