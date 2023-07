Voyager 2 queda incomunicada en el espacio interestelar

La veterana nave Voyager 2 de la NASA no puede recibir comandos ni transmitir datos a la Tierra como resultado de una serie de comandos planificados enviados "involuntariamente" a la nave. La transmisión se produjo el 21 de julio y provocó que la antena apuntara a 2 grados de la Tierra, informa la agencia espacial en un comunicado. La Voyager 2 se encuentra en el espacio interestelar, a casi 19.900 millones de kilómetros de la Tierra, y este cambio ha interrumpido la comunicación entre la Voyager 2 y las antenas terrestres de Deep Space Network (DSN). Los datos que envía la nave espacial ya no llegan al DSN y la nave espacial no recibe comandos de los controladores terrestres. La Voyager 2, lanzada el 20 de agosto de 1977, está programada para restablecer su orientación varias veces al año para mantener su antena apuntando a la Tierra; el próximo reinicio ocurrirá el 15 de octubre, lo que debería permitir que se reanude la comunicación. El equipo de la misión espera que la Voyager 2 permanezca en su trayectoria planificada durante este periodo de incomunicación. La Voyager 1, que se encuentra a casi 24.000 millones de kilómetros) de la Tierra, sigue funcionando con normalidad.