Michel ve un "importante impulso" en las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán

Bruselas, 15 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo este sábado que ha visto un "importante impulso" en las discusiones políticas para las negociaciones de paz celebradas entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, reunidos hoy en Bruselas, a pesar del "preocupante aumento de las tensiones sobre el terreno".

La reunión entre el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, a fin de tratar de alcanzar un tratado de paz entre ambos países tras la guerra por el control de Nagorno Karabaj en 2020, fue "franca, honesta y sustantiva", según Michel, anfitrión del encuentro.

"Estamos atravesando una de las fases más completas y vigorosas" de las negociaciones, aseguró en un comunicado y en un vídeo Michel, quien felicitó a los dos líderes por "su fuerte compromiso con el proceso de paz" y los alentó "a dar más pasos valientes para asegurar un progreso decisivo e irreversible en el camino de la normalización" de sus relaciones.

Para seguir avanzando por ese camino, Michel anunció que volverá a invitar a Alíev y a Pashinián a una nueva reunión en Bruselas "después del verano" y a otra a cinco bandas "con la participación de los líderes de Francia y Alemania en Granada al margen de la próxima cumbre de la Comunidad Política Europea" a principios de octubre.

La última reunión entre ambos líderes enfrentados se produjo el pasado 1 de junio en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Moldavia, donde se sumaron para mediar el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, además de Michel.

Como ya hicieron entonces en Moldavia, las dos partes siguieron avanzando hoy en cuestiones técnicas de la reapertura de las comunicaciones de transporte en la región, la delimitación de la frontera armenio-azerbaiyana y la seguridad en la misma, así como varios asuntos humanitarios, como la situación en Nagorno Karabaj, los prisioneros y los desaparecidos durante el largo conflicto.

Alíev y Pashinián acordaron hoy "intensificar y acelerar el trabajo de las comisiones" que estudian la delimitación fronteriza entre sus países y "esto es muy importante", subrayó Michel.

También constató el presidente del Consejo Europeo avances en las cuestiones de conectividad y dijo que la UE "estaría dispuesta a contribuir financieramente" a la construcción de la conexión ferroviaria, que "debe emprenderse de inmediato".

El ex primer ministro belga también alentó a las entregas humanitarias de ambos lados para garantizar que se satisfagan las necesidades de la población armenia de Karabaj y la situación alrededor del corredor de Lachin porque "el estado actual de las cosas claramente no es sostenible y no beneficia a nadie".

Finalmente, los líderes azerbaiyano y armenio reafirmaron su compromiso de "caballeros" de que se facilitará la liberación de los soldados que crucen inadvertidamente al otro lado y se discutió la importancia de garantizar una mayor cooperación para abordar el destino de las personas desaparecidas y el desminado.

Los dos países, con la ayuda de Rusia, pusieron fin en noviembre de 2020 a una guerra de 44 días por el control de Nagorno Karabaj, la región montañosa causa de un conflicto que se arrastra desde fines de la pasada década de los 80.

Nagorno Karabaj está reconocido internacionalmente como territorio azerbaiyano, pero está habitada por armenios étnicos.

Ereván perdió en la última guerra el control sobre más de dos tercios de los territorios en el Karabaj y sus alrededores. EFE

cat/mah