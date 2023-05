El partido gobernante de Colombia acude a la CIDH por supuestos abusos de la Procuraduría

Bogotá, 31 may. El Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, pedirá medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la Procuraduría colombiana está tomando decisiones, como destituciones de sus congresistas, para las que no tiene competencia.

Según el partido del Gobierno, la Procuraduría "ha asumido competencias en abierta contravía de reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Consejo de Estado" al abrir "investigaciones que pueden terminar con la suspensión (como ya ha sucedido), destitución e inhabilitación de congresistas, cuando dicha competencia reside exclusivamente en órganos judiciales".

La Procuraduría (Ministerio Público) puede investigar a congresistas y cargos públicos si considera que se exceden en sus funciones o hacen mal uso de su poder y del dinero público, pero el Pacto histórico asegura que se han abierto investigaciones contra congresistas como Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero o Alexander López.

Dos senadores del Pacto Histórico -Roy Barreras y César Pachón- fueron suspendidos en las últimas semanas por entes judiciales como el Consejo de Estado por doble militancia, lo que está prohibido por la ley electoral.

Sin embargo, el senador Arias denunció una "desatada guerra jurídica" contra él, al notificarle la Procuraduría un pliego de cargos por hechos sucedidos hace 2 años, en las que defendió a jóvenes durante el paro nacional.

"Es una clara política de persecución", dijo Arias, ya que si le suspenden "es la cuarta curul que le quitan al Pacto Histórico en 6 meses".

Racero, quien es actualmente presidente de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), aseguró hoy que "hay un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría" que responde a una "politización de la Procuraduría y de la Fiscalía en contra del Pacto Histórico y en contra del Gobierno".

"GOLPE BLANDO"

El presidente colombiano ya se pronunció en los últimos días denunciando un supuesto "golpe blando", donde diferentes entidades les está "quitando" votos a los congresistas de su partido "suspendiéndolos con órdenes administrativas": "Están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió", dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene", aludió Petro en un mensaje de su cuenta de Twitter ayer, en respuesta a unas declaraciones de la procuradora, Margarita Cabello, en las que le exigía "respeto por las instituciones y garantías por la separación de poderes".

"Las decisiones judiciales y administrativas como son las sanciones disciplinarias en este país se respetan, se acatan y si se quieren discutir o controvertir, se hace dentro de ese proceso", dijo Cabello, quien fue ministra de Justicia del Gobierno de Iván Duque, quien la puso en este otro cargo.

Este martes, Petro se volvió a pronunciar sobre este supuesto "hostigamiento" al Pacto Histórico asegurando que es una situación que se da en "todos los países latinoamericanos" donde se usa "la fiscalía y la procuraduría para resolver la política".

"Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia", dijo el presidente.