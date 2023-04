Mayores bancos de EEUU habrían perdido US$521.000 millones en depósitos

(Bloomberg) -- Los bancos más grandes de Estados Unidos están a punto de revelar cómo les fue durante la corrida del primer trimestre.

Se prevé que los depósitos de clientes en JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. y Bank of America Corp hayan caído US$521.000 millones frente al año anterior, la mayor baja en una década, según estimaciones de los analistas. La disminución, que incluye una caída de US$61.000 millones solo en el primer trimestre, se produce ya que un flujo entrante tardío de efectivo tras la crisis no logró compensar la fuga constante de clientes hacia productos que ofrecen tasas más altas.

“De lejos, el mayor problema para los bancos tiene que ver con los depósitos, tanto para el trimestre como para marzo”, dijo en una entrevista Mike Mayo, analista de Wells Fargo & Co. “No responder solo empeora las cosas”.

Western Alliance Bancorp aprendió esa lección de la peor manera la semana pasada, cuando publicó información financiera actualizada que omitió datos sobre los niveles de depósito. Las acciones de la empresa cayeron, hasta que más tarde publicó datos de depósitos que eran mejores de lo que temían algunos analistas.

Para competidores más pequeños como Western Alliance, el problema es doble: sus clientes también quieren más por su dinero, y el reciente colapso de tres prestamistas regionales ha generado nerviosismo entre los consumidores, lo que los llevó a retirar su efectivo y guardarlo en bancos más grandes.

La agitación también ha pesado sobre acciones bancarias. El índice bancario KBW ha bajado un 19% este año y perdió un 25% solo en marzo. Los bancos regionales fueron los mayores perdedores del período, con una baja del 89% para First Republic Bank.

Las próximas revelaciones del primer trimestre de los bancos más grandes podrían intensificar las preocupaciones sobre la combinación de depósitos y, si los prestamistas no cumplen con las expectativas, desencadenarán más consultas sobre la salud y el futuro de la industria.

A pesar de la volatilidad reciente, los bancos igual advirtieron que es probable que los ingresos por negociaciones registren una caída durante los primeros tres meses del año en comparación con el año anterior, cuando la invasión rusa a Ucrania agitó los mercados y estimuló la actividad de los clientes.

Para los cinco bancos más grandes de Wall Street —grupo que incluye a JPMorgan, Bank of America, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley—, se prevé que los ingresos por negociaciones totales caigan US$3.200 millones, o el 10%, a US$29.900 millones.

Nota Original:Top US Banks to Reveal $521 Billion Deposit Drop, Most in Decade

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.