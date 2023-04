Gigantesco petrolero ilustra promesa de Brasil tras recorte OPEP

(Bloomberg) -- Los recortes de producción de la OPEP+ están abriendo más espacio en el mercado a proveedores alternativos. Quizás ningún país esté mejor preparado para aprovechar este momento que Brasil, donde la estatal Petrobras está haciendo grandes esfuerzos por aumentar la producción.

Por ejemplo, está el Almirante Barroso, un petrolero que mide tres canchas de fútbol de largo y 10 pisos de alto. Petrobras actualmente está instalando este monstruo, que tiene previsto empezar a bombear este trimestre.

Este barco y otros similares harán de Brasil uno de los países con el mayor crecimiento de producción a nivel mundial este año. En 2023, se espera que la producción del país aumente en unos 320.000 barriles diarios. La nación también es “uno de los elementos más estables del suministro mundial en este momento”, dijo Schreiner Parker, director para América Latina de Rystad Energy.

Aunque esta puede ser una buena noticia para la industria petrolera brasileña, el aumento de los precios tras el anuncio de la OPEP+ no es bienvenido en la mayor economía de América Latina, donde los costos de la gasolina y el gasóleo están politizados. Brasil tiene que actuar como proveedor estratégico y evitar convertirse en “rehén” de la “decisión arbitraria” de la OPEP+, afirmó el lunes el Ministerio de Minas y Energía del país en un comunicado.

Petróleo Brasileiro SA, como se conoce al productor con sede en Río de Janeiro, se ve constantemente presionado a vender gasolina y gasóleo por debajo de los niveles internacionales cuando suben los precios del combustible. Para empeorar las cosas, el Gobierno está cancelando una exención fiscal del impuesto a los combustibles, causando un impacto adicional para los consumidores.

