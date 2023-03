Yankees 10, Blue Jays 3

Toronto New York ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 9 3 Totals 34 10 11 10 Sprnger rf 4 0 1 0 LMahieu 2b 4 1 2 1 D.Vrsho lf 3 0 1 1 A.Mejia cf 1 1 1 0 Mrtinez lf 1 0 1 0 Stanton rf 3 1 1 0 Chapman 3b 4 0 0 0 N.Cuffo c 1 1 1 0 C.Bggio 2b 3 0 0 0 A.Rizzo 1b 4 1 1 0 Lntigua 2b 1 0 0 0 Chparro 1b 1 1 1 3 D.Jnsen c 3 0 1 0 Dnldson 3b 4 1 1 3 An.Sosa c 1 0 0 0 Ma.Burt 3b 1 0 0 0 Krmaier cf 3 0 2 0 Calhoun dh 3 0 1 0 S.Brroa cf 1 0 0 0 O.Praza ss 3 2 1 1 Espinal ss 3 0 0 0 Bstidas 2b 0 0 0 0 Machado ss 1 0 0 0 Florial cf 3 1 1 2 Brantly dh 3 2 2 0 McKnney rf 1 0 0 0 R.Nunez 1b 3 1 1 2 Narvaez c 1 0 0 0 Sweeney ss 0 0 0 0 Hrmsllo lf 3 0 0 0 Ma.Pita lf 1 0 0 0

Toronto 002 010 000 - 3 NY Yankees 601 000 03(x) - 10

E_Hutchison (1). DP_Toronto 0, New York 1. LOB_Toronto 4, New York 6. 2B_Varsho (3), Jansen (1), Kiermaier (3), Brantly (4), Rizzo (2). HR_Nunez (1), LeMahieu (1), Chaparro (4), Donaldson (1), Peraza (1), Florial (1). CS_Sweeney (1). PO_Robertson.

IP H R ER BB SO

Toronto Hutchison L, 0-2 1-3 5 6 6 2 0 Jackson 1 2-3 0 0 0 1 2 Hatch 2 2 1 1 1 3 Francis 1 0 0 0 0 2 Lawrence 2 1 0 0 1 4 Fernandez 1 3 3 3 1 1

New York Cole W, 1-0 4 2-3 6 3 3 0 6 King 1 1-3 1 0 0 0 1 Peralta 1 1 0 0 0 2 Hamilton 1 1 0 0 0 0 Danish 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Phil Cuzzi; Second, Emil Jimenez; Third, Sam Burch;.

T_2:20. A_10266