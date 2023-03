Miércoles, 29 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

GRECIA ACCIDENTE

Al menos 26 muertos y 85 heridos al colisionar dos trenes en Grecia

Redacción Internacional. El choque de dos trenes en la localidad griega de Tempe, en la periferia de Tesalia, causó la muerte de al menos 26 personas y heridas a otras 85, según fuentes oficiales citadas esta madrugada por los medios. En los dos trenes, uno de pasajeros y otro comercial, viajaban 350 viajeros y 20 empleados, según el Departamento de Bomberos citado por el canal SKAI TV. Entre los heridos hay niños. Los dos trenes chocaron de forma violenta poco antes de la medianoche a la altura de Evangelismos.

UCRANIA GUERRA

DRONES

Varios drones enemigos provocan la alarma en la retaguardia rusa

Moscú. Varios drones de origen desconocido provocaron hoy la alarma en la retaguardia rusa desde la región de Moscú a la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y la costa del mar Negro. En una reunión con la plana mayor de los servicios secretos, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Kiev de recurrir al terrorismo como arma de guerra. Uno de los drones, cuyas imágenes fueron recogidas por la prensa local, alcanzó el distrito de Kolomna, unos 90 kilómetros al sur de la capital rusa.

BAJMUT

Zelenski reconoce que la situación en Bajmut es "cada vez más difícil"

Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció que la situación en Bajmut, localidad estratégica de la región de Donetsk cercada por los rusos desde hace semanas, "se está volviendo cada vez más difícil". En su habitual discurso nocturno, Zelenski dijo que estaba "constantemente en contacto" con sus comandantes militares en la zona y que la región de Donetsk, en el este del país, merecía una "especial atención". "En la dirección de Bajmut la situación se está volviendo cada vez más difícil. El enemigo está constantemente destruyendo todo lo que pueda usarse para proteger nuestras posiciones, para afianzarse y asegurar la defensa", añadió.

EEUU

EEUU: si China envía armas letales a Rusia castigaremos a empresas y personas

Astaná. Estados Unidos aseguró hoy que si China proporciona armas letales a Rusia tendrá un grave problema no solo con EEUU, sino con otros países en todo el mundo, al tiempo que advirtió que no dudará en castigar a empresas chinas o individuos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que EEUU hace estas advertencias en base a "información” que tienen de que China está “evaluando pasar del apoyo no letal que algunas empresas proveen al esfuerzo bélico ruso en Ucrania a un apoyo material letal".

IRÁN NUCLEAR

OIEA: fuerte aumento de las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán

Viena. Irán aumentó entre noviembre y febrero pasado un 40,5 % sus reservas de uranio enriquecido con una pureza de hasta un 60 %, un nivel cercano al necesario para fabricar bombas atómicas, advirtió este martes el OIEA, la agencia nuclear de la ONU. En un informe emitido en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) precisa que las existencias de ese material alcanzan ya 87,5 kilos, mientras que el uranio enriquecido hasta el 20% llega a 434,7 kilos, un 12 % más que en noviembre.

PERÚ CASTILLO

La Fiscalía de Perú solicita prisión preventiva para Castillo por corrupción

Lima. La Fiscalía de Perú solicitó este martes 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido por dar un fallido autogolpe de estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario mientras este es investigado por los delitos de rebelión y conspiración.

PABLO IBAR

Pablo Ibar pide revocar la condena a cadena perpetua por fallos en el proceso

Miami. El hispano-estadounidense Pablo Ibar, preso en Estados Unidos desde 1994 por tres asesinatos de los que se declara inocente y por los que llegó estar condenado a muerte, pidió este martes ante un tribunal de apelaciones la revocación de la cadena perpetua que le fue impuesta en 2019 y la celebración de un nuevo juicio. La primera vista oral de la apelación presentada por el abogado de Ibar, Joe Nascimento, se llevó a cabo por videoconferencia sin la presencia del hispano-estadounidense de 50 años, que lleva más de la mitad de su vida preso por la muerte a tiros de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers, cometidos el 26 de junio de 1994 en la casa del primero en Miramar /Florida).

R.UNIDO BREXIT

El "acuerdo de Windsor" sustituirá al Protocolo norirlandés, según Londres

Londres. El Acuerdo marco de Windsor anunciado el lunes por el Gobierno británico y la Unión Europea (UE) sustituirá como texto de referencia al protocolo negociado originalmente para regular el comercio en Irlanda del Norte tras el Brexit, han indicado fuentes gubernamentales británicas. Estas fuentes han explicado, en un encuentro con prensa extranjera, que el Comité conjunto Reino Unido-UE que supervisa la aplicación del Tratado de retirada de este país del bloque comunitario negociado en 2019 ejecutará el cambio de nombre en una próxima reunión en marzo.

NIGERIA ELECCIONES

Los partidos opositores piden cancelar y repetir las elecciones en Nigeria

Lagos. Los principales partidos de la oposición en Nigeria pidieron hoy cancelar y repetir las elecciones presidenciales que celebró el pasado sábado el país africano, al acusar de fraude a la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, por sus siglas en inglés) mientras continúa el recuento de los votos. Los resultados provisionales de la INEC (procedentes de una veintena de los 36 estados que conforman el país) sitúan a Bola Tinubu, candidato del gobernante Congreso de Todos los Progresistas (APC) a la cabeza de la carrera presidencial, con cerca de 5,2 millones de votos.

EEUU TIKTOK

La Casa Blanca da 30 días a las agencias federales para eliminar TikTok

Washington. La Casa Blanca ha dado 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales, informó hoy la cadena CNN. Las agencias federales tienen 30 días a partir de la recepción de la normativa para eliminar cualquier aplicación de TikTok de los dispositivos, e incluir en sus contratos la prohibición de utilizar esta red social en sus dispositivos por motivos de seguridad. De este modo, el Gobierno del presidente Joe Biden cumple un proyecto de ley aprobado en el Congreso de EEUU a finales del año pasado que requiere que las agencias federales supriman TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, debido al temor de que los datos de los usuarios puedan caer en manos del gobierno chino.

BRASIL PARAGUAY

Itaipú termina de pagar la deuda de su construcción 50 años después

Brasilia. La empresa Itaipú Binacional, creada por Brasil y Paraguay hace 50 años para la construcción y gestión de la represa hidroeléctrica del mismo nombre, informó este martes que pagó la última cuota de la deuda que mantenía por las obras. Esa última pendencia, cancelada este martes, era con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, por un valor de 115 millones de dólares, lo único que restaba de la deuda contraída con diversas fuentes para la construcción, que se calcula que tuvo un costo total de unos 63.500 millones de dólares.

KOBE BRYANT

Viuda de Kobe Bryant recibirá 29 millones de dólares por juicio de las fotos

Los Ángeles (EE.UU.). Vanessa Bryant, viuda del icono de la NBA Kobe Bryant, recibirá 28,85 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con las autoridades del condado de Los Ángeles (EE.UU.) por el juicio en torno a la difusión de fotografías de los cadáveres del jugador y su hija Gigi, informaron medios estadounidenses. El pasado agosto, Vanessa Bryant ganó el juicio contra el condado de Los Ángeles y un jurado determinó que recibiría 16 millones como indemnización. No obstante, todavía quedaban flecos legales por resolver tras ese veredicto y finalmente el condado angelino y Vanessa Bryant alcanzaron un acuerdo por un total de 28,85 millones. EFE

