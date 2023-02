Yahoo eliminará 1.000 puestos de trabajo en primera ronda de recortes

A jogger runs past signage in front of Oath Inc. Yahoo! headquarters in Sunnyvale, California, U.S., on Wednesday, April 21, 2021. Silicon Valley has the lowest office vacancy rate in the U.S., even as technology companies embrace remote work. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

(Bloomberg) -- Yahoo Inc. eliminará unos 1.000 puestos de trabajo a partir de esta semana, la primera ronda de recortes de un plan más amplio de reestructuración de su división de tecnología publicitaria en medio de una ola de despidos en la industria.

La empresa, propiedad de Apollo Global Management Inc., planea reducir la nómina de su unidad de tecnología publicitaria Yahoo for Business en casi un 50% para fines de 2023, o más del 20% de la fuerza laboral total de Yahoo, dijo un portavoz de la compañía. “A pesar de muchos años de esfuerzo e inversión, esta estrategia no fue rentable y se le dificultó cumplir con nuestros altos estándares”, dijo el vocero.

Los proveedores de publicidad digital han tenido que lidiar con clientes asustadizos que están preocupados por el entorno económico incierto. La reestructuración de Yahoo creará una nueva división llamada Yahoo Advertising, que concentrará los equipos de ventas de anuncios en las propiedades de la empresa, incluidas Yahoo Finance, Yahoo News y Yahoo Sports, dijo el vocero.

“Creemos que estos cambios simplificarán y fortalecerán nuestro negocio de publicidad a largo plazo, al tiempo que permitirán que Yahoo ofrezca un mejor valor a nuestros clientes y socios”, indicó el vocero.

