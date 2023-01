Colombia crea nuevo documento para migrantes venezolanos

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano anunció el viernes la creación de un nuevo documento para los migrantes venezolanos que no han podido obtener el Permiso por Protección Temporal, un mecanismo de regularización migratoria.

Colombia alberga más de 2,4 millones de migrantes venezolanos que han salido de su país a causa de la crisis política y económica que atraviesan, por lo que desde el 2021 ha implementado un programa para que accedan a los servicios sociales del Estado como salud, educación y empleo.

El nuevo certificado podría ser utilizado por casi un millón de migrantes, debido a que las cifras oficiales señalan que 2,4 millones de personas han solicitado el Permiso por Protección Temporal y les ha sido entregado a 1,5 millones de ellas, por lo que el resto están en medio del proceso.

Fue presentado como una medida transitoria “en respuesta a las fallas que encontramos en el proceso de generación y entrega” del Permiso por Protección Temporal, según explicó en un comunicado el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva. "Nuestro objetivo es garantizar los derechos de quienes iniciaron ese proceso”, agregó.

El gobierno explicó que podrá ser utilizado para acceder a los servicios estatales y de instituciones privadas, así como para ingresar, permanecer, salir y transportarse en territorio colombiano temporalmente.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dijo a The Associated Press que el nuevo certificado podría causar mayor confusión. “El certificado se entrega a una persona diciendo que está en trámite su regularización, lo que al final significa que le puede ser negado y en ese orden de ideas no da mayor espacio a acceder a servicios porque no es un documento de identidad como tal”.