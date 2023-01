El argentino Enzo Fernández faltó al entrenamiento del Benfica sin permiso, dice entrenador

5 ene (Reuters) - El mediocampista Enzo Fernández, del Benfica, viajó de vuelta a su país, Argentina, el pasado fin de semana y faltó al entrenamiento sin permiso, dijo el jueves su entrenador, Roger Schmidt, cuando se han publicado reportes de prensa que lo vinculan con el Chelsea.

El centrocampista de 21 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar, fichó por el club portugués en julio, pero se especula con un posible traspaso al conjunto londinense.

Medios locales informaron de que faltó a dos sesiones de entrenamiento antes de regresar a Lisboa tras su visita a Argentina.

"No estuvo aquí (a principios de esta) semana. No tenía permiso para ir a Argentina, faltó al entrenamiento, eso no es aceptable", dijo Schmidt a la prensa. Fernández había jugado el viernes con el líder de la Primeira Liga en la derrota por 3-0 ante el Braga, el tercero.

"Enzo es un chico muy bueno y un futbolista fantástico. Le queremos y, por supuesto, queremos que se quede en el Benfica", dijo Schmidt.

"La situación para él no es fácil. Jugó un buen Mundial, se proclamó campeón, recibió ofertas y hay mucho dinero sobre la mesa. Como jugador joven, eso te confunde".

Schmidt dijo que un club estaba faltando al respeto al Benfica al perseguir a Fernández -que ganó el premio al Jugador Joven en el Mundial- mientras no acceda a pagar su cláusula de liberación, que según los medios es de 120 millones de euros (126,31 millones de dólares).

"Todo el mundo sabe que tiene una cláusula en su contrato", añadió el entrenador alemán. "Hay un club que quiere a nuestro jugador. Saben que sólo podrán tener a este jugador cuando paguen esta cláusula. Lo que están haciendo es una falta de respeto".

Ni el Chelsea ni los representantes de Fernández estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

El Benfica recibe al Portimonense el viernes.

(1 dólar = 0,9500 euros) (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México Editado en español por Javier López de Lérida)