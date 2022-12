Topuria firma una victoria histórica ante Mitchell y acerca la UFC a España

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 11 dic. El español Ilia ‘El Matador’ Topuria venció por sumisión en el segundo asalto al estadounidense Bryce Mitchell en el evento UFC282 disputado este domingo en Las Vegas (Estados Unidos).

‘El Matador’ es un problema en la división del peso pluma. Topuria se impuso con contundencia en su primera pelea en la cartelera estelar del Ultimate Fighting Championship (UFC). No sólo no defraudó sino que mandó un aviso a navegantes y puso las artes marciales mixtas españolas en el mapa.

Topuria, con un récord invicto de 12-0 y 14º en la clasificación de la división pluma, estaba ante la mayor oportunidad de su carrera y no defraudó. Tras doblegar en el peso ligero a Jay Herbert y no poder concretar sus compromisos con Dan Ige y Edson Barboza, venció a Mitchell con contundencia -9º en el ránking del peso pluma- y pone su nombre en boca de todos.

Comenzó ordenado e imponiendo respeto. Se hizo con el centro de la jaula, trabajó al cuerpo con la izquierda y sorprendió al estadounidense con alguna patada baja para mantener la distancia. Mitchell buscaba encontrar el derribo iniciando con combinaciones y el español contestaba con la derecha amartillada.

Las manos del español pesan y poco tardó Mitchell en comprobarlo. Un corte en la ceja izquierda comenzó a sembrar las dudas en el estadounidense. El boxeo de ‘El Matador’ melló, poco a poco, a ‘The Thug Nasty’. Estaba dejando sin respuestas a su rival, que trató de agarrarse al derribo como un náufrago a una tabla.

Mitchell buscó dar un paso al frente en el segundo asalto e intercambiar pólvora con el español. Mala idea. Las patadas del estadounidense, probablemente su única baza en el intercambio de pie, fueron las únicas que conectaron a Topuria con contundencia. ‘El Matador’ supo capear el temporal y encontró el hueco para colocar un gancho y croché absolutamente determinantes. Era el principio del fin para ‘The Thug Nasty’.

Topuria presionó y amasó al estadounidense primero contra la reja y luego a ras de lona, le dio a probar de su propia medicina. Apabulló al especialista en su propio juego y generó el momento para rubricar su histórica actuación con un estrangulamiento.

La efervescencia de ‘El Matador’ sorprendió a Mitchell, que estaba invicto dentro de la UFC y firmaba un récord profesional de 15-1. Topuria aprovechó su gran oportunidad para acercarse al top 10 de las 145 libras, dar un golpe sobre la mesa y acercar la UFC a España. Reclamó su oportunidad por el cinturón y marcó su próximo objetivo: “Nos vamos a Madrid, vamos a hacer el UFC España”.

“Sabía que era mejor que el donde fuese, pero el plan era pelear arriba, pero he visto la oportunidad y le he sometido” aseguró el español tras la victoria para luego añadir: “Era mejor que él en el suelo y lo he demostrado”.EFE

