Lozano-Hemmer propone un arte que una territorios con instalación en Miami

Miami, 29 nov. El mexicano Rafael Lozano-Hemmer, de 54 años, apuesta por un arte que sea capaz de unir a territorios y personas, como dijo en una entrevista con EFE con motivo de la exposición en Miami de su último trabajo, "Topología de corazonadas", instalación de 3.000 bombillas que brillan al son de los latidos del corazón de los participantes.

"Hay veces que creo que el arte puede juntar a la gente y eso lo vimos en la pandemia, cuando gracias al cine, la televisión, los videojuegos y literatura pudimos estar -aguantar- esos años", señaló este martes Lozano-Hemmer, artista especializado en instalaciones en las que a través de la robótica y sensores busca la interacción colectiva.

"El arte tiene que ser inclusivo y abrirse a representar toda la diversidad", ahondó Lozano-Hemmer, que visita Miami coincidiendo con la feria Art Basel Miami Beach, que esta semana celebra su vigésima edición con un número récord de galerías.

Lozano-Hemmer se refirió como ejemplo de esa unión de territorios a la obra de su autoría entre las ciudades de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chiguagua), como apuntó "con enormes puentes de luz a través de los cuales la gente puede hablarse".

En Miami, urbe a la que se refirió como una "ciudad hispano parlante" con la que se siente muy identificado, expone hasta el próximo agosto "Topología de corazonadas", un trabajo que pasó antes por Brasil y Nueva York.

La instalación del mexicano se exhibe en el Superblue, un edificio industrial de 50.000 pies cuadrados (15.000 metros cuadrados), en el área de Allapattah, convertido en un espacio cultural concebido para la presentación de trabajos a gran escala.

En "Topología de corazonadas", según detalló el artista, hay 3.000 bombillas, cada una de las cuales parpadea al ritmo cardíaco de la persona que se conectada a la instalación.

Para conseguir ese efecto, hay sensores que cuelgan del techo y cuando la persona los toca las luces se iluminan y comienzan a parpadear al ritmo de sus "corazonadas".

"Según la gente participa va añadiendo su propio registro, su graduación de 'corazonadas' y borra la más antigua. Entonces, en un momento dado, ves los signos de los ritmos cardíacos de los 3.000 últimos participantes", indicó el artista nacido en Ciudad de México, aunque pasó 15 años en Madrid antes de instalarse definitivamente en Montreal (Canadá).

Indicó que a medida que las personas añaden nuevas grabaciones las antiguas se van borrando, lo que como dijo "nos recuerda que estamos solo en el mundo un ratito y que luego se desaparece".

Recordó que la idea de esta instalación tiene su origen en el año 2005, cuando su esposa estaba embarazada de gemelos y se enteró que por medio de una máquina de ultrasonido se podía escuchar el corazón del feto, por lo que encargó dos equipos de ultrasonido para escuchar el corazón de sus hijos al mismo tiempo.

"Me gusta mucho la idea de que si no participa la gente la pieza no existe", apuntó sobre "Topología de corazonadas".

Reconocido por sus instalaciones participativas, las obras de Lozano-Hemmer se activan con los datos biométricos en tiempo real de los participantes, como los latidos del corazón, la respiración, las voces o las huellas dactilares.

La actual exposición tiene su origen en una instalación que se presentó en la Bienal de Venecia con 100 focos representando a México en 2007. EFE

