Jets sientan a Zach Wilson; Mike White será titular

FLORHAM PARK, Nueva Jersey EEUU (AP) — Zach Wilson ha pasado de ser el futuro de la franquicia de los Jets de Nueva York a un suplente de bajo rendimiento.

El coach Robert Saleh anunció la decisión de sentar a Wilson el miércoles y reemplazarlo con Mike White como el quarterback titular en contra de los Bears de Chicago el domingo.

“La carrera de Zach aquí no ha terminado”, dijo Saleh, añadiendo que el plan es que el quarterback de segundo año se “reinicie” con la esperanza de que Wilson juegue de nuevo esta temporada. “Esto no significa poner un clavo en su ataúd”.

Joe Flacco será el suplente de White y Wilson no estará activo en contra de los Bears.

“No hemos vacilado en nuestra creencia de que él será el futuro de esta franquicia”, dijo Saleh.

Saleh no se comprometió el lunes a tener a Wilson detrás del centro esta semana después de la pobre actuación del quarterback en la derrota de los Jets por 10-3 frente a los Patriots de Nueva Inglaterra.

La segunda selección global del draft del año pasado completó 9 de 22 pases para solamente sumar 77 yardas con muchos pases fuera de lugar. Los Jets solamente lograron dos yardas en nueve posesiones ofensivas en la segunda mitad.

“No diría que estoy sorprendido porque no he hecho mi trabajo”, dijo Wilson sobre ser mandado a la banca. “Por supuesto que me gustaría estar en desacuerdo con la decisión y todo, pero todo se resume a que tengo que jugar mejor”.

Saleh dijo que evaluará la posición de quarterback día a día y agregó que toda la ofensiva debe mejorar.

“Su proceso de toma de decisiones ha sido correcta, sus hábitos de entrenamiento y todo lo demás han estado bien”, dijo Saleh sobre Wilson. “Pero hay algunos fundamentos básicos que se han salido de control. Esta es solamente una oportunidad para él de sentarse y enfocarse en esos detalles y encontrar la forma de reconectarse con todas las cosas que nos hicieron enamorarnos de él durante el proceso del draft".

“Y siento que es algo de lo que él es capaz de hacer”.

Wilson ha sido muy criticado en la semana no solamente por su nivel de juego en el campo, sino también por la forma de comportarse en la conferencia de prensa después del juego. Cuando le preguntaron si pensaba que había decepcionado a su defensiva, que capturó seis veces a Mac Jones, Wilson respondió tajante: “No, No”.