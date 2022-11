Tres estadounidenses mueren en Airbnb en Ciudad de México

(Bloomberg) -- Tres ciudadanos estadounidenses que se alojaban en un alquiler de Airbnb Inc. en Ciudad de México fueron encontrados muertos dentro de su apartamento debido a una aparente intoxicación por monóxido de carbono, dijeron las autoridades el martes.

Los guardias de seguridad en el complejo de apartamentos informaron sobre un fuerte olor a gas a la policía, que encontró los cuerpos de una mujer y dos hombres en el interior, dijo la Fiscalía de la ciudad en un comunicado. Fueron descubiertos el 30 de octubre en La Rosita, un barrio cercano a Santa Fe, una zona acomodada rodeada de rascacielos corporativos.

Sus muertes ocurren en medio de un aumento del número estadounidenses que visitan y se mudan a México, con la capital como su principal destino. Si bien se trata de un hecho inusual, se han registrado accidentes y explosiones en México cuando el uso de GLP y otras fuentes de gas para calentar viviendas y agua han provocado fugas.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestros pensamientos están con las familias y los seres queridos mientras lloran una pérdida tan inimaginable”, dijo un portavoz de Airbnb en un comunicado. “Nuestra prioridad en este momento es apoyar a los afectados mientras las autoridades investigan lo sucedido, y estamos listos para ayudarlos con sus consultas como podamos”.

Según el proveedor de datos de la industria AirDNA, hay más de 19.000 alquileres a corto plazo en Ciudad de México, con poco más del 90% de estos publicados en Airbnb. Las publicaciones han ido suspendido y las próximas reservas han sido canceladas.

Wavy.com informó por primera vez de las muertes, diciendo que una de las víctimas le dijo a su novio por teléfono que se estaba enfermando antes de desconectarse. El novio llamó al anfitrión de Airbnb para comprobar el estado de los huéspedes y las autoridades encontraron los cuerpos, informó Wavy.com. Dos de las víctimas eran de Virginia Beach y una de Nueva Orleans.

El novio dijo al diario español El País que la víctima le envió un mensaje diciendo que se sentía enferma antes de regresar al Airbnb y que pudo haber sido drogada en un bar y no envenenada por una fuga de gas.

La Fiscalía de la ciudad dijo que su investigación sobre las muertes está en curso.

Nota Original:Three Americans Die in Mexico City Airbnb After Gas Inhalation

