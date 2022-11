Fuente AP: Allegado de Trump comparece ante jurado federal

WASHINGTON (AP) — Un colaborador de Donald Trump, que ha dicho que estuvo presente cuando el expresidente desclasificó una amplia gama de documentos, compareció ante un jurado federal de instrucción tras recibir inmunidad por su testimonio, según una persona al tanto del asunto.

Kash Patel compareció el jueves después que el Departamento de Justicia le otorgó inmunidad a cambio de su testimonio y luego de que un juez federal en Washington presentó una orden sellada a tal efecto.

En una comparecencia anterior, el allegado había invocado su derecho contra la autoincriminación bajo la Quinta Enmienda constitucional, pero el Departamento de Justicia —en un aparente reconocimiento de su importancia como testigo— le ofreció la inmunidad, que impide usar su propio testimonio en su contra.

El Departamento de Justicia está realizando una investigación penal tras el hallazgo de documentos ultrasecretos durante un allanamiento de la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago, el 8 de agosto. El FBI retiró más de 100 documentos con sellos de clasificación, que se suman a 15 cajas de archivos recuperados por la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) y una treintena de documentos clasificados entregados a los investigadores en junio.

El testimonio de Patel interesa a los investigadores porque en una entrevista en mayo con el sitio web de noticias Breitbart News dijo que estuvo presente cuando Trump desclasificó los documentos, aunque no había cambios en los sellos de clasificación. En esa entrevista, Patel dijo que Trump “desclasificó conjuntos enteros de materiales, anticipando su salida del gobierno, que él creía que la ciudadanía estadounidense tenía derecho a leer por su cuenta”.

Los abogados de Trump no han llegado a afirmar que el exmandatario había desclasificado el material hallado luego en Mar-a-Lago, aunque sí han señalado que el presidente tenía amplios poderes para desclasificar.

El testimonio de Patel, revelado por el diario The Washington Post, fue confirmado por una fuente a The Associated Press, hablando bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación abierta. Un vocero del Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones.

Por otra parte, agentes del FBI entrevistaron a un exabogado de la Casa Blanca del gobierno de Trump en mayo y junio acerca del manejo de información secreta cuando era presidente, dijo a la AP una persona al tanto del asunto.

Ese abogado, John Eisenberg, dijo a los investigadores que no ayudó a preparar las cajas que llevaron a Mar-a-Lago y que no tenía conocimiento de su contenido. También dijo que no recordaba que Trump desclasificara unilateralmente grandes cantidades de documentos como ha dicho Patel.