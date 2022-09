FundéuRAE: “a fin de” y “con el fin de”, mejor que “al fin de” o “con fin de”

Madrid, 27 sep (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la forma adecuada de las locuciones que indican finalidad son “a fin de” y “con el fin de”, y no “al fin de” ni “con fin de”, en las que se añade y se elimina el artículo, respectivamente.

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden encontrarse ejemplos de usos inadecuados de ellas: “Algunos establecimientos mantendrán su uso con fin de prevenir posibles oleadas”, “Enviaron la propaganda a lobos solitarios, con fin de que cometan atentados”, “Les hicieron llegar las imágenes al fin de que alguien actuara ante el abandono de los perros” y “Se continuaron las gestiones al fin de llegar al total esclarecimiento de los hechos”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge las locuciones prepositivas “a fin de” y “con el fin de” con el sentido de ‘con el objeto de, para’, que pueden usarse indistintamente, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”. Estas son las formas asentadas, por lo que no es apropiado mezclarlas, esto es, añadir el artículo en “a fin de” o eliminarlo en “con el fin de”.

No obstante, hay que señalar que las secuencias “al fin de” y “con fin de” no son inadecuadas en sí mismas, pues pueden aparecer en frases en las que no se corresponden con las locuciones comentadas y no poseen sentido final. Así ocurre en los siguientes casos: “Algunos especialistas son contrarios al fin de la mascarilla en interiores” y “Al coincidir con fin de semana, a los centros no les ha dado tiempo a hacerlo”.

Por tanto, en los primeros ejemplos habría sido preferible escribir “Algunos establecimientos mantendrán su uso con el fin de prevenir posibles oleadas”, “Enviaron la propaganda a lobos solitarios, con el fin de que cometan atentados”, “Les hicieron llegar las imágenes a fin de que alguien actuara ante el abandono de los perros” y “Se continuaron las gestiones a fin de llegar al total esclarecimiento de los hechos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

feu/jgb