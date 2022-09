Rihanna encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl

NUEVA YORK (AP) — Rihanna se subirá al escenario en el medio tiempo del Super Bowl en febrero.

La cantante, que declinó ser el espectáculo del medio tiempo en 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick, encabezará el Super Bowl de 2023, anunció el domingo la NFL en conjunto con Roc Nation de Jay-Z y Apple Music.

Rihanna publicó una imagen en Instagram con su abrazo extendido sosteniendo una pelota de fútbol americano.

“Rihanna es un talento generacional, una mujer con un comienzo humilde que ha superado las expectativas en cada cambio”, aseguró en un comunicado Shawn “Jay-Z Carter, cuya empresa Roc Nation será la productora ejecutiva del espectáculo. ”Una persona que nació en la pequeña nación de Barbados y que se convirtió en la artista más grande. Lo ha hecho por si mismo en los negocios y espectáculo".

El Super Bowl se escenificará en el estadio State Farm en Glendale, Arizona el 12 de febrero. Después de años de patrocinio de Pepsi, el próximo espectáculo de medio tiempo será patrocinado por Apple Music.

Rihanna afirmó anteriormente que rechazó una oportunidad similar para el Super Bowl 2019 y que finalmente encabezó Maroon 5. En aquel momento muchos artistas expresaron su apoyo a Kaepernick, el exquarterback de los 49ers de San Francisco cuya protesta durante el himno nacional en 2016 generó un debate en el deporte.

“No me atreví a hacerlo, ¿para qué?”, le dijo Rihanna a la revista Vogue en 2019. “¿Quién gana con eso? No podía venderme. No podía ser promotora. Hay cosas con esa organización en las que no estoy de acuerdo y no iba a estar a su servicio de ninguna manera”, sentenció sobre la liga.

Con ventas que exceden los 250 millones de álbumes, Rihanna se ubica como una de las artistas femeninas que más discos ha vendido en todo el mundo. Su último álbum fue “Anti” en 2016.