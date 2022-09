Una camiseta de Jordan es subastada por un récord de 10,1 millones de dólares

Una camiseta usada por el legendario Michael Jordan durante el primer partido de las Finales de la NBA de 1998, en las que conquistó su último anillo con los Chicago Bulls, fue vendida el jueves por un récord de 10,1 millones de dólares, anunció Sotheby's.

New York, 15 Set 2022 (AFP) - Una camiseta usada por el legendario Michael Jordan durante el primer partido de las Finales de la NBA de 1998, en las que conquistó su último anillo con los Chicago Bulls, fue vendida el jueves por un récord de 10,1 millones de dólares, anunció Sotheby's.La venta del icónico uniforme rojo de los Bulls, con el número 23 y el nombre de Jordan en la espalda, superó la de cualquier pieza deportiva usada en un partido, dijo la casa de subastas de Nueva York.La venta supera los casi 9,3 millones de dólares ofrecidos en mayo por la camiseta del astro argentino Diego Armando Maradona que portó el día de sus dos míticos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de fútbol de México-1986.En el caso del uniforme de Jordan, que recibió un total de 20 pujas, la suma final duplicó la estimación más alta que había hecho Sotheby.El anterior récord para una camiseta de básquetbol la obtuvo una de Kobe Bryant, autografiada, que lució con Los Angeles Lakers en la temporada 1996-97 y que se vendió por 3,7 millones de dólares, según Sotheby's. La camiseta de Jordan, que ahora tiene 59 años, es apenas la segunda usada por la estrella durante sus partidos por los seis campeonatos con los Bulls, conquistados entre 1991 y 1993 y entre 1996 y 1998, que se vende en una subasta. También es el objeto deportivo de Jordan más caro que se ha subastado. El récord anterior lo tenía una tarjeta autografiada de la temporada 1997-98 vendida por 2,7 millones de dólares.La mayoría de las camisetas de las Finales de la NBA de Jordan siguen en manos privadas, según Sotheby's. Una de ellas fue donada por el jugador al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. - "El último baile" - Jordan, considerado por muchos como el mejor basquetbolista de la historia, militó 13 temporadas en los Bulls y, a la vuelta de un retiro, concluyó su carrera jugando dos temporadas para los Washington Wizards (2001-03).Las vivencias de la última temporada de Jordan con los Bulls fueron relatadas en la exitosa miniserie documental "The Last Dance" (El último baile), estrenada en 2020.Brahm Wachter, responsable de piezas de colección modernas en Sotheby's, dijo en un comunicado que la venta "consolida a Michael Jordan como el indiscutible GOAT (siglas en inglés de 'El Más Grande de Todos los Tiempos'), demostrando que su nombre y su incomparable legado son tan relevantes como lo fueron hace casi 25 años".La camiseta fue expuesta públicamente por primera vez en Monterey (California) antes de ser enviada a Nueva York, donde los aficionados pudieron verla durante la subasta on-line.La casa de subastas de Nueva York, propiedad desde 2019 del magnate de las telecomunicaciones franco-israelí Patrick Drahi, había subastado anteriormente un par de zapatillas de Jordan por casi 1,5 millones de dólares. El retirado astro del básquetbol es actualmente dueño de los Charlotte Hornets, franquicia del estado de Carolina del Norte, donde Jordan se crió, y, entre otros negocios, ingresa millones de dólares anuales por los derechos de la marca de zapatillas Air Jordan de Nike.