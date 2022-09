Dueño de los Cowboys le dice a CeeDee Lamb que tiene que atrapar más pases

Redacción Deportes, 16 sep. Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys de la NFL, le dijo este viernes a CeeDee Lamb que como el mejor receptor del equipo debe atrapar más pases sin importar si está sujeto a una doble cobertura.

"El rival va a cubrir a tu mejor receptor, eso pasa, o ¿a qué te dedicas? No puedes, sólo porque te doblaron la cobertura, no hacer algunas jugadas; él tiene que atrapar el balón a pesar de estar cubierto", avisó Jones a Lamb en conferencia de prensa.

En la semana uno de la temporada 2022 de la NFL los Cowboys perdieron en casa por 19-3 ante los Tampa Bay Buccaneers, en un duelo en el que el receptor CeeDee Lamb atrapó sólo dos de 11 pases, situación que criticó el propietario del equipo.

"Mi punto es que todos los equipos de la liga se enfrentan a lo mismo. Van a tener a su mejor receptor bajo una doble cobertura, así que lo que debería hacer el mejor receptor del equipo es responder a pesar de esa situación", subrayó el directivo.

La ofensiva de Dallas fue la que menos puntos consiguió entre los 32 equipos de la liga en la jornada inaugural. Sólo convirtió un gol de campo de tres puntos.

Con la ausencia del lesionado Michael Gallup, otro de los receptores estelares de los Cowboys, se esperaba que el peso del ataque aéreo recayera en Lamb, seleccionado Pro Bowl en 2021, quien apenas sumó 29 yardas con los dos pases que recibió.

Ante las críticas vertidas por Jerry Jones, Lamb reconoció el bajo nivel mostrado en el juego ante los Bucs y señaló que deben mostrar una mejor versión a partir de esta semana.

"Entendemos la situación y sabemos lo que hay que hacer para mejorar. No lo hicimos bien en el primer juego; no tuve el mejor partido, sé que se está hablando de mí y no tengo excusas. Sólo digo que debemos ser más intensos", aceptó el receptor este viernes.

En la derrota ante Tampa Bay los Dallas Cowboys perdieron a su quarterback Dak Prescott por una lesión en el pulgar de la mano derecha que lo mantendrá fuera de acción al menos durante dos meses.

El pasador Cooper Rush, quien sólo ha jugado un partido como titular en seis temporadas con Dallas, será el encargado de estar al frente de la ofensiva y buscará mejorar la conexión con el grupo de receptores que encabeza CeeDee Lamb.

En la semana dos de la temporada 2022 de la NFL los Cowboys recibirán el domingo a los Cincinnati Bengals, campeones de la AFC.