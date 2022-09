El mundo "nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia": OMS

El mundo "nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia" del covid-19, que ha matado a millones de personas desde finales de 2019, afirmó el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La semana pasada el número de muertes semanales por covid-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está al alcance de la mano", aseguró el doctor Tedros en una rueda de prensa."Alguien que corre un maratón no se detiene cuando ve la línea de meta. Corre más deprisa, con toda la energía que le queda. Y nosotros, también", subrayó el máximo responsable de la OMS."Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para dejar de correr", insistió."Si no aprovechamos esta oportunidad, corremos el riesgo de tener más variantes, más muertos, más problemas y más incertidumbre".Según el último informe epidemiológico publicado por la OMS y dedicado al covid-19, el número de casos descendió un 28% en la semana del 5 al 11 de septiembre respecto a la semana precedente, hasta los 3,1 millones de nuevos contagios declarados.La cantidad de decesos retrocedió un 22% hasta menos de 11.000.El número de infecciones es, sin duda, mucho más elevado debido a que los casos poco severos no se declaran, pero también a que numerosos países han desmantelado su infraestructura para realizar tests.En septiembre, la OMS contabilizaba más de 600 millones de casos oficialmente confirmados - una cifra que se presume muy inferior a la real, lo mismo que el número oficial de decesos: algo más de 6,4 millones de muertos en todo el mundo.Un estudio del organismo basado en proyecciones y evaluaciones publicado en mayo sugería que podrían haberse producido entre 13 y 17 millones de muertes más de las oficiales por covid a fines de 2021.La OMS ha publicado seis guías para ayudar a los Estados a superar esta crisis sanitaria con mayor rapidez. Entre los mensajes que repite la OMS después de 2 años y con la llegada de las vacunas: vacunar al 100% de personas vulnerables y del personal sanitario, continuar con los tests a la población y mantener los programas que permiten rastrear nuevas variantes potencialmente peligrosas.