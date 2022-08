Japón y España buscan repetir la historia en semis del Mundial femenino Sub20

Japón y España buscarán reeditar la final del pasado Mundial femenino Sub20, en la que fueron protagonistas, cuando ambos seleccionados enfrenten este jueves a Brasil y Países Bajos, respectivamente, en las semifinales de la Copa del Mundo de Costa Rica.

Las españolas se verán las caras con las neerlandesas, en el Estadio Nacional, en San José (22H30 GMT), mientras que, en el mismo escenario, las japonesas se enfrentarán a las brasileñas (02H00 GMT del viernes).

Japón y España tratarán de repetir la historia y llegar a la final, como hicieron en el último Mundial celebrado en Francia en 2018.

En aquel entonces, las niponas, que conquistaron el título, eliminaron en semifinales a Inglaterra, entre tanto España se deshizo de las anfitrionas.

- España quiere una nueva oportunidad -

España llega a la cita sin conocer la derrota y con su delantera, Inma Gabarro, como máxima goleadora del Mundial con cinco dianas.

Las ibéricas, que tampoco han encajado gol, han desplegado su habitual juego de posesión con salida del balón desde atrás.

Bajo la dirección en el centro del campo de la jugadora del FC Barcelona, Ariadna Mingueza, España ha mostrado llegada y efectividad, tanto en ataque como por bandas, con Ane Elexpuru y Salma Paralluelo, como en juego interior, con Julia Bartel y Fiamma Benítez.

Países Bajos "siempre ha sido un ejemplo de calidad y juego atractivo", señaló el seleccionador español, Pedro López. El partido se va a decidir "en detalles muy pequeños", añadió.

Su rival ha ido de menos a más en esta Copa del Mundo, donde ha demostrado solvencia en todas sus líneas, especialmente de cara a puerta, con nueve goles en tres partidos.

Aunque son amantes, como España, de la posesión del balón, las neerlandesas también apuestan en ocasiones por esperar atrás, en busca de transiciones rápidas.

Si su organizadora, Dana Foederer, se encuentra presionada, el equipo no tiene problemas para buscar las bandas con Zera Hulswit o Ziva Henry, aunque su componente más en forma es Liz Rijsbergen.

"Muchas veces he competido con España en semifinales, hasta ahora no gano esos partidos, por eso este reto me gusta y quiero ganarle a España", dijo la seleccionadora de Países Bajos, Jessica Torny.

- Y Japón su corona -

Japón tendrá en Brasil su último escollo para buscar revalidar su corona. Las asiáticas llegan eufóricas tras su heroica clasificación por penales ante Francia, en un partido donde las asiáticas estaban eliminadas al minuto 120 de la prórroga.

La principal arma de Japón es la presión alta y su juego veloz, con pases filtrados a ras de suelo para saltar las líneas enemigas y plantarse ante el arco, con Yuzuki Yamamoto, Aoba Fujino y Maika Hamano como principales bazas.

La gran versatilidad, movilidad y velocidad endiablada de estas jugadoras puede complicar y sorprender a Brasil, si el equipo sudamericano concentra muchos efectivos en ataque y descuida la defensa.

"Todas las jugadoras estarán corriendo todo el tiempo, incluyendo (si hay) tiempo extra, estamos preparados para ello", avisó el entrenador de Japón, Futoshi Ikeda.

La Canarinha tiene una cita con la historia. Su selección Sub20 femenina nunca ha pasado de las semifinales en un Mundial.

Las brasileñas están imbatidas y han mostrado un juego arrollador en ataque, bajo la batuta de Yaya y las arrancadas explosivas por banda de Bruninha y Dudinha.

"Tenemos que conquistar nuestra historia y dejar nuestro nombre en alto", declaró el técnico brasileño, Jonas Urias. "Ellas, realmente, van a dejar un legado para las generaciones jóvenes", agregó.

jjr/cl