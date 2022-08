Todoterreno Hummer regresa en versión eléctrica

HANDOUT - General Motors relanza la producción del icónico Hummer, ahora en versión eléctrica. Foto: Rob Widdis/General Motors/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Una década después de que se interrumpiera la producción del descomunal Hummer, la estadounidense General Motors (GM) lanza ahora una nueva edición del todoterreno en versión eléctrica. Según GM, las ventas en Estados Unidos ya han comenzado a precios que parten de los 110.000 dólares estadounidenses. Más adelante se lanzarán variantes más ecónomicas con una versión de acceso de menos de 80.000 dólares. El fabricante aún no ha anunciado si el Hummer se exportará y adónde. Visualmente, el Hummer sigue siendo gigantesco. A su lado, coches como el Mercedes Clase G parecen delicados. General Motors actualizó el modelo con una motorización asimismo superlativa. En la primera edición, el todoterreno equipa un motor delantero y dos traseros con una potencia combinada de unos 735 kW/1000 CV y más de 1600 Nm de par. El resultado es un rendimiento al nivel de un superdeportivo. A pesar de sus tres toneladas de carga útil, el Hummer acelera de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos. Con el fin de reducir el precio y aumentar la autonomía, más adelante habrá versiones con tres motores y 610 kW/830 CV o con dos motores y 460 kW/625 CV. Para suministrar suficiente energía a los motores, GM apila dos paquetes de baterías uno encima del otro, lo que resulta en una capacidad de unos 210 kWh. Según GM, esto se traduce en una autonomía de unos 520 kilómetros en el estándar estadounidense. Como el Hummer puede elevar la tensión de alimentación a 800 voltios durante la carga, la corriente fluye en el mejor de los casos a 350 kW y en diez minutos la autonomía aumenta en 160 kilómetros. En principio, la propulsión eléctrica sin emisiones abre al Hummer la puerta hacia los mercados de exportación. Sin embargo, el fabricante aún no ha especificado si el coche llegará a Europa y cuándo. En cualquier caso, no es de esperar que esto ocurra en un futuro próximo. Después de más de 70.000 pedidos anticipados en pocas semanas, el Hummer eléctrico ya se había agotado antes de su debut en el mercado estadounidense. dpa