Marithea cree que sólo en Colombia la atacan por ser mujer afrodescendiente

Rodrigo Corona

Ciudad de México, 6 ago. La rapera colombiana de 'freestyle' Marithea aseguró este sábado que desde el inicio de su carrera ha recibido insultos por ser mujer afrodescendiente, algo que cree proviene sólo de sus compatriotas y que no "quiere seguir soportando más" en su vida.

"Cuando cometo un error la mayoría de los insultos son de colombianos y son insultos machistas y racistas, los cuales no quiero seguir soportando más en mi vida", explicó a Efe la primera campeona del Red Bull Batalla de los Gallos Colombia.

Martihea se inició en las batallas de improvisación cuando tenía 15 años y sus primeros combates se dieron en grupos de WhatsApp en los que definió un estilo diferente al de los demás, más limpio y sin insultos, debido a que en su casa no se dicen groserías.

Sin embargo, desde sus primeras batallas presenciales en Colombia, cuando perdía o incluso ganaba, sus colegas y los aficionados la criticaban por ser mujer y una persona con piel negra.

"Yo me enfrenté a esos prejuicios. Me costó que la escena me respetara y no dijeran que me dejaban competir por ser parte de dos minorías en el 'freestyle'. Los aficionados quieren mujeres del canon hegemónico de belleza que es la mujer alta, blanca, de ojos claros y a las que no somos así nos rechazan", afirmó.

A pesar de ser una de las raperas más talentosas de la nueva generación que apuntan a tomar el reinado de músicos legendarios como el español Skone y el mexicano Aczino, los insultos no cesan.

"Fuera de Colombia las críticas de la comunidad del 'freestyle' de otros países son más enfocadas a mi estilo de rapeo, a juzgarme como una profesional y no por mi género o raza", apuntó.

Este año, Marithea prefirió enfocarse a circuitos internacionales y no competir en su país. Además, la oriunda de Cali se apoya en un especialista en salud mental desde 2020 para no dejarse vencer por los ataques.

Ahora, la colombiana se describe como una persona "más feliz" que prefiere sólo tomar en cuenta los comentarios positivos, aunque reconoció que no cree que pueda soportar más de cinco años de carrera en las batallas de improvisación.

"No creo que pueda soportar esas dinámicas más de cinco años. Lo que te dicen tus colegas en las batallas no duele porque es actuado, eres un personaje, lo que me dicen afuera es personal", afirmó.

La colombiana cree que no hay tantas mujeres en los torneos profesionales de 'freestyle' porque no hay muchas que se quieran dedicar a esta profesión.

"No creo que deberían haber más mujeres en el freestyle, sería bueno que hubieran más, pero sólo si ellas quieren estar, pero es un hecho que las mujeres tenemos otros intereses", puntualizó.

La rapera está en Ciudad de México para participar este sábado en el Ubeat Live México Edición Zero, un festival que combinará el 'gaming' con la cultura urbana.

En el Ubeat Live, Marithea participará en una exhibición de 'freestyle' en el equipo de Aczino, que se enfrentará al del español Chuty. EFE

rcg/csr/eat

(foto)