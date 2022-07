FundéuRAE: "el agua", "el águila": "la" y "el" ante nombres femeninos

Madrid, 8 jul. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, propone una serie de claves, ante las dudas que surgen a menudo en el uso de artículos y adjetivos con los sustantivos femeninos que empiezan por “a” tónica.

1. Cuando el artículo determinado singular va inmediatamente antepuesto a un nombre común, este adopta casi siempre la forma “el” en lugar de “la”: “el águila”, “el hacha”. Esa regla no se aplica si se intercala otro elemento entre el artículo y el nombre, por lo que es “la atroz hambre” y no “el atroz hambre”, “la misma arma” y no ”el mismo arma”...

2. La hache muda, como se comprueba en los ejemplos anteriores, no impide que se adopte la forma “el”.

3. Eso no convierte la palabra en masculina, por lo que los adjetivos y otros elementos siguen concordando en femenino: “el aula magna”, “el arma blanca”, “con toda el alma”, “el agua de la que depende el pueblo está contaminada”.

4. Los plurales conservan la forma “las”: “las águilas”, “las hachas”, “las anclas”, “las armas”, “las aulas”.

5. Mantienen el artículo “la” los nombres de letras (“la hache”), los de persona (“la Ana de la que hablé”) y cierto número de voces de reciente incorporación que se refieren a personas (“la árbitra”, “la árabe”).

6. En los diminutivos la “a” inicial no es tónica, por lo que van precedidos de “la” (“la agüita”, “la hachita”), al igual que ocurre en composiciones como “la aguanieve”.

7. Con “un”, “algún” y “ningún” se admiten ambas posibilidades, aunque es menos frecuente el determinante femenino: “un acta” o “una acta”, “algún acta” o “alguna acta”, “ningún hambre” o “ninguna hambre”.

8. No alternan en cambio “otro”, “todo”, “mucho”, “poco”, “demasiado”…, ni los demostrativos, por lo que lo adecuado es “esta ave”, “toda área”, “poca agua”, “otra habla”.

9. En las siglas, es preferible emplear el artículo que corresponde al desarrollo: “la APA”, pues es “la asociación de padres de alumnos”, pero “el ALCA”, ya que es “el Área de Libre Comercio de las Américas”.

10. Esta regla solo se aplica al artículo que va ante sustantivos, no ante adjetivos, adverbios ni preposiciones: “la árida llanura”, “la agria polémica”, “la hasta ayer diputada”, “la misma arma”, “la alma mater”.

11. Si la “a” inicial no es tónica, se siguen las normas generales: “aceite” es una voz masculina y será “el aceite” y “los aceites”, mientras que “harina” es una voz femenina y será “la harina” y “las harinas”. Las palabras “azúcar” y “arte” son casos excepcionales de concordancia que presentan diversas peculiaridades.

