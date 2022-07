Casi el 80% de empleados en EEUU teme perder trabajo en recesión

(Bloomberg) -- Casi cuatro de cada cinco empleados en Estados Unidos temen perder su trabajo durante una posible recesión futura, lo que indica un alto nivel de ansiedad entre los trabajadores en medio de las crecientes conversaciones sobre una recesión económica.

Esto según una encuesta reciente de la empresa de personal Insight Global, que también determinó que el 54% de los trabajadores aceptaría una reducción salarial si eso significara seguir trabajando. Una proporción similar no cree que su trabajo pueda soportar una recesión.

Una cantidad cada vez mayor de economistas está prediciendo una recesión en EE.UU. dentro de los próximos 12 meses a medida que la Reserva Federal intensifica su lucha contra la mayor inflación en décadas. Los aumentos de precios están superando las ganancias salariales y mermando el poder adquisitivo de los estadounidenses, lo que lleva a muchos a concluir que la recesión ya está aquí.

Aun así, el mercado laboral ha continuado siendo un elemento positivo, ya que se prevé que la tasa de desempleo de EE.UU. se habría mantenido cerca del nivel más bajo en más de 50 años en junio cuando se publiquen los datos del Gobierno el viernes. Los despidos son históricamente bajos, a pesar de algunos anuncios de recortes de empleos de compañías como Netflix Inc. y Tesla Inc.

Los estadounidenses tienen buenas razones para temer por su seguridad laboral. Casi nueve de cada 10 gerentes dijeron que “probablemente” tendrían que despedir empleados durante una recesión, según la encuesta realizada en junio, que entrevistó a más de 1.000 trabajadores estadounidenses principalmente en trabajos de oficina.

Hay señales de que los trabajadores ya están sintiendo la presión. Las solicitudes de seguro de beneficios por desempleo de EE.UU. aumentaron levemente la semana pasada a su nivel más alto desde enero, lo que sugiere que la fortaleza del mercado laboral se está moderando.

Alrededor del 56% de los trabajadores estadounidenses dicen que no se sienten financieramente preparados para una recesión o que no saben cómo prepararse para una. Entre los grupos demográficos, las mujeres y los millennials sentían mayor inseguridad.

