Tasas swaps mexicanas parecen exagerar tras tumulto por alza Fed

(Bloomberg) -- La semana pasada, las tasas swap mexicanas siguieron fielmente a sus contrapartes estadounidenses y ahora descuentan alzas de tasas de interés de al menos 75 puntos básicos en cada una de las próximas tres reuniones, una opinión que para muchos inversionistas es exagerada.

Firmas como Franklin Templeton y Vanguard Group Inc. dijeron que las perspectivas de inflación de México no justifican un endurecimiento tan agresivo. Para ellos, vale la pena agregar posiciones de tasas receptoras, que se benefician de la caída de las tasas.

“Creemos que las tasas mexicanas son demasiado amplias en relación con las tasas de EE.UU. y ahí hay una oportunidad”, dijo Daniel Shaykevich, codirector de deuda soberana y de mercados emergentes en Vanguard. “La dinámica de la inflación en México no es lo que nos gustaría que fuera, pero parece relativamente benigna frente a las comparaciones globales”.

Las tasas swaps del país, que tienen la correlación más alta con los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos en América Latina, han subido en medio de una fuerte revisión de precios del mercado sobre los próximos pasos de la Reserva Federal, enviando la tasa TIIE a un año a su mayor nivel desde 2005. La curva mexicana ahora implica alzas que elevarían la tasa de política monetaria por encima del 9% en septiembre, un máximo histórico.

Los precios al consumidor de México aumentaron un 7,65% interanual en mayo respecto del año anterior, por debajo de la lectura del 8,6% en EE.UU., 9,1% en Colombia, e incrementos de dos dígitos en Brasil y Chile. El consenso en la última encuesta quincenal de Citibanamex estimó que la inflación anual se moderará a poco menos del 7% en diciembre y que volverá a caer hasta el 4,3% a finales de 2023.

Aun así, las tasas swap del país han subido más de 50 puntos básicos a lo largo de la curva este mes, siendo los plazos de dos y cinco años los que más subieron. La tasa a dos años, más afectada por las expectativas de política monetaria, se disparó 67 puntos básicos.

“Un alza de 100 puntos básicos no parece estar en las cartas de Banxico”, escribieron el jueves los analistas de Citigroup encabezados por Dirk Willer en una nota a clientes después de un viaje a Ciudad de México y conversaciones con un par de subgobernadores. Si bien las manos de Banxico pueden estar un poco atadas a la Fed en el futuro cercano, los banqueros centrales “buscarán una ventana para moderar su ritmo de aumentos” tan pronto como haya evidencia de una disminución de la presión sobre los precios y las expectativas de inflación muestren signos de estabilización, agregaron.

El subgobernador de Banxico Jonathan Heath dijo en una entrevista el lunes que el banco central podría subir su tasa de referencia en 75 puntos básicos dos o tres veces seguidas, pero no en un punto completo. Los encargados de la política monetaria han aumentado la tasa de referencia en medio punto en cada una de las últimas cuatro reuniones, siendo menos agresivos que sus homólogos en Brasil, Chile y Colombia.

“Banxico nos ha estado vendiendo la idea de que en la próxima reunión realizará un aumento de 75 puntos básicos. Es muy probable que también suba las tasas en 75 puntos básicos en julio”, dijo Luis Gonzali, codirector de inversiones de Franklin Templeton en Ciudad de México. “Todo el ruido de la Fed ha alterado las tasas mexicanas”.

Gonzali también encuentra atractivos los niveles actuales de swaps, especialmente en la parte media de la curva. Él dice que la tasa de cinco años, que cotiza en su nivel más alto desde 2008, tiene espacio para caer, al igual que el contrato de 10 años.

Nota Original:

Mexican Swap Rates Looking Overblown After Fed-Induced Tumult

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.