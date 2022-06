Detienen a presunto asesino del ministro de Ambiente de República Dominicana

La fiscalía de República Dominicana informó el lunes que detuvo al presunto asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que falleció baleado el lunes en su despacho supuestamente a manos de un amigo cercano.

ACTUALIZA con detalles del arresto del presunto asesino del ministro e imputación por parte de la fiscalía ///Santo Domingo, 7 Jun 2022 (AFP) - El ministro dominicano de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, falleció baleado este lunes en su despacho presuntamente a manos de un amigo cercano, que fue detenido y será imputado por su homicidio.Abogado y político, Jorge Mera, 55 años, era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) y estuvo al frente del ministerio desde agosto de 2020. "El ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego", dijo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa.El "confeso autor" fue identificado como Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, indicó la fiscalía, que lo capturó horas después del hecho.El Ministerio Público señaló en un comunicado que "ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias objetivas" de los hechos y trabaja en "la presentación de cargos contra el imputado ante los tribunales".La familia de la víctima indicó que Cruz, de 56 años, era "un amigo de infancia a quien (el ministro) recibió en su despacho". - "¡Asesino!" - Según fuentes del ministerio que hablaron a la AFP bajo reserva, el agresor irrumpió en una reunión que Jorge Mera sostenía semanalmente con sus viceministros y abrió fuego.Al ser amigo cercano de la víctima, no tuvo problemas para burlar la seguridad en el ministerio en Santo Domingo. Fue detenido en una iglesia ubicada a unos 3 km de distancia del ministerio.Cruz "entregó la pistola a un cura a quien le explicó que había cometido un crimen, aunque sin indicar la víctima", señaló la fiscalía.Una fiscal lo contactó por teléfono; él indicó "que se entregaría si le garantizaban la vida"."¡Asesino... mataste a un hombre bueno!", gritaba un hombre mientras Cruz entraba a la camioneta esposado, con casco y chaleco antibalas.El gobierno dominicano declaró también tres días de duelo nacional y ordenó al Ministerio de Defensa rendir honores a Jorge Mera."Lamento profundamente el fallecimiento de mi buen amigo, nuestro ministro, Orlando Jorge Mera. Mis más sinceras condolencias a su esposa Patricia y a sus hijos Orlando y Patricia Victoria", escribió el presidente Luis Abinader en Twitter. Su muerte recuerda el asesinato del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, en diciembre 2015, también a tiros por un amigo. - "No tolerancia" - Cruz fue un empresario presuntamente afectado por políticas del ministro. Según versiones de prensa, cometió el crimen en retaliación al cierre de una cementera de su propiedad por órdenes de Jorge Mera, que aplicaba una política de "no tolerancia" en su despacho.En una entrevista con El Caribe y CDN en marzo señaló que en menos de dos años había presentado 2.300 casos ante la justicia por violaciones a permisos ambientales, tala de árboles, daño a manglares, entre otros.Entre los afectados destacan militares activos y retirados, policías y empresarios. El sitio de noticias Acento indicó que se escucharon siete detonaciones. Tan pronto se reportó la balacera, la policía cerró el acceso al edificio y poco después entró con un equipo de su unidad élite.Jorge Mera, fundador del Partido Revolucionario Moderno junto a Abinader, fue antes presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) entre 2000 y 2004, en el gobierno de Hipólito Mejía. Fue también productor y conductor de un programa de televisión.Su familia también trabaja en la administración pública: Su hermana Dilia Jorge Mera sirve como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, y su hijo Orlando Jorge Villegas funge como diputado. Su esposa, Patricia Villegas, es embajadora en Brasil.str-jt/ba/cjc -------------------------------------------------------------