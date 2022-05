Finlandia desea adhesión sin demora a la OTAN; Rusia se dice amenazado

El presidente y la primera ministra de Finlandia se dijeron favorables el jueves a una adhesión "sin demora" a la OTAN, un paso importante hacia una candidatura del país nórdico que será anunciada en principio el domingo.

El presidente y la primera ministra de Finlandia se dijeron favorables este jueves a una adhesión "sin demora" a la OTAN, un paso importante hacia una candidatura del país nórdico que será anunciada en principio el domingo.Rusia reaccionó inmediatamente a esta noticia y consideró que será "sin duda" una amenaza para ella, en palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."La ampliación de la OTAN y el acercamiento de la Alianza a nuestras fronteras no tornan el mundo ni nuestro continente más estables y seguros", dijo Peskov a la prensa.La candidatura finlandesa es una consecuencia directa de la guerra en Ucrania y se verá imitada probablemente por una demanda similar de Suecia, esperada en los próximos días."Ser miembro de la OTAN reforzaría la seguridad de Finlandia. Como miembro de la OTAN, Finlandia reforzaría también a la Alianza en su conjunto. Finlandia debe ser candidata a la adhesión sin demora", consideraron en un comunicado común el presidente Sauli Niinisto y la primera ministra Sanna Marin.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, saludó el paso adelante dado por Finlandia y garantizó que su candidatura "sería recibida calurosamente en la OTAN y el proceso sería fluido y rápido".Como muchos miembros de la OTAN, el canciller alemán Olaf Scholz expresó su "apoyo total" a Finlandia, en tanto que la presidencia de Francia dijo respaldar "plenamente la decisión soberana" de ese país.Los dos responsables finlandeses prevén dar el domingo una rueda de prensa sobre "decisiones que conciernen la política en materia de seguridad de Finlandia", que será el momento de hacer oficial su solicitud.La toma de posición de los dos dirigentes marca la tendencia que seguirá el país, que comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia a la que le une un pasado de guerras.Actualmente, un 76% de los 5,5 millones de finlandeses es favorable a unirse a la OTAN, según un sondeo publicado el lunes. Antes de la guerra en Ucrania este porcentaje rondaba el 25%. - "Mírense en el espejo" - En el Parlamento, la mayoría de los 200 diputados está también a favor. Los diputados finlandeses se reunirán el lunes por la mañana para estudiar la propuesta del gobierno y votar posteriormente, dijo en la televisión este jueves el presidente de la cámara, Matti Vanhanen."Unirse a la OTAN no es una decisión que va contra nadie", dijo el miércoles por la noche el presidente finlandés, respondiendo a las advertencias rusas al respecto.Para el jefe de Estado, que durante años ha apostado por el diálogo Este-Oeste, Rusia solo puede culparse a sí misma de ver a su vecino uniéndose a la Alianza."Si nos unimos a la OTAN mi respuesta a Rusia sería: 'Ustedes provocaron esto, mírense en el espejo'", dijo el presidente."Señor Putin, una de las cosas que dijo fue que no quería una OTAN fuerte en su flanco occidental. Esto es lo que obtiene", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, refiriéndose a una alianza "que está ganando fuerza" y "capacidad de disuasión".Senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos prometieron el jueves actuar rápidamente para apoyar el pedido de Finlandia. Es "un gran paso adelante para el futuro de la seguridad transatlántica", tuiteó el jefe de la bancada republicana, Jim Risch.Sometida a una neutralidad forzada por Moscú durante la Guerra Fría, Finlandia se unió a la Unión Europea (UE) y al Partenariado por la Paz de la OTAN tras el fin de la Unión Soviética, pero no es miembro de la Alianza.Finlandia fue una provincia rusa (1809-1917) y también fue invadida por la Unión Soviética en 1939."Esperemos que Suecia, nuestro socio cercano, llegará a la misma conclusión que nosotros y podremos ser candidatos juntos", dijo el ministro de Defensa finlandés, Antti Kaikkonen, en su blog.Suecia, que también se mantuvo al margen de alianzas militares durante décadas, anunciará probablemente su adhesión tras una reunión del partido socialdemócrata de la primera ministra Magdalena Andersson prevista el domingo.Los dos países se preocupan por la reacción rusa a su petición de adhesión y han intentado obtener garantías y protección para los meses previos a su entrada formal en la Alianza. Una prueba son los acuerdos firmados el miércoles con el Reino Unido para una asistencia mutua.Los parlamentos de los 30 países miembros de la Alianza deben ratificar la adhesión de los nuevos países y el proceso puede llevar varios meses.Mientras tanto los dos países, ambos miembros de la UE, también pueden sentirse respaldados por el artículo 42.7 que prevé la asistencia mutua de los tratados europeos, subrayó el ministro finlandés de Relaciones Exteriores, Pekka Haavisto.