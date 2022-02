MercadoLibre supera expectativas; eleva participación de mercado

(Bloomberg) -- El minorista de comercio electrónico latinoamericano MercadoLibre Inc. aumentó sus ingresos más de lo esperado y elevó su participación de mercado en Brasil, incluso al tiempo que los jugadores asiáticos continúan fortaleciendo su presencia en el mercado más grande de la compañía.

MercadoLibre registró en el cuarto trimestre ingresos netos de US$2.100 millones, un aumento de 61% respecto al año anterior y ligeramente por encima de la estimación de los analistas de US$2.000 millones, según un comunicado enviado este martes. La compañía reportó un volumen bruto de mercancías de US$8.000 millones, aproximadamente en línea con las expectativas e impulsado por el crecimiento en Brasil, donde firmas como la plataforma de comercio electrónico Shopee de Sea Ltd., han estado buscando fortalecer sus operaciones locales.

“Hemos ganado participación en Brasil, incluso con los jugadores asiáticos”, dijo en una entrevista Andre Chaves, vicepresidente sénior de la firma con sede en Buenos Aires. “Observamos a la competencia detenidamente y tratamos de aprender, pero eso no debería cambiar nuestra estrategia. Todo en el trimestre apunta a un camino de crecimiento sostenible”.

A pesar de los fuertes ingresos, MercadoLibre registró una pérdida neta por acción de 0,92 centavos por dólar, por debajo de las expectativas de los analistas de ganancias de 0,73 centavos por acción. Los resultados reflejan que el cuarto trimestre es una época del año que concentra un alto volumen de ventas, pero también altos gastos, como marketing, descuentos y rebajas, señaló Chaves.

“Compartimos estos costos con nuestros vendedores, pero algunas de las inversiones las tenemos que hacer nosotros mismos”.

En el tercer trimestre, la cartera crediticia de la empresa creció a más de US$1.700 millones, frente a US$1.100 millones en los tres meses anteriores, en tanto que los préstamos en mora mejoraron en un momento en que los inversionistas están preocupados por el posible deterioro de la calidad crediticia en Brasil en medio de la inflación y las tasas crecientes. La compañía está administrando los niveles de riesgo de default en su libro de crédito “muy de cerca”, dijo el director financiero, Pedro Arnt, en la llamada de ganancias de la compañía.

El año pasado, MercadoLibre adquirió a la firma brasileña de logística Kangu y recientemente anunció la compra de participaciones en dos empresas de criptomonedas.

Las acciones han caído un 55% desde que alcanzaron su punto máximo en enero de 2021, golpeadas por el aumento de las tasas de EE.UU. y los temores sobre una feroz competencia. MercadoLibre tiene 24 recomendaciones de equivalentes de compra de los analistas, cinco retenciones y ninguna venta, según muestran los datos de Bloomberg.

