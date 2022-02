¿Es el cambio climático la mayor amenaza a la seguridad mundial?

(Bloomberg) -- El cambio climático es considerado una amenaza mayor que la guerra por la mayoría de las personas que viven en algunas de las principales economías del mundo, según nuevos datos presentados a diplomáticos y autoridades militares reunidos el viernes en Alemania en una cumbre clave sobre seguridad.

La encuesta encargada por la Conferencia de Seguridad de Múnich reveló que la preocupación por el calentamiento global, la destrucción del hábitat y las condiciones atmosféricas extremas son los tres principales riesgos que mencionaron 12.000 personas encuestadas en noviembre en todo el mundo. Los resultados son notables ya que la realización de la encuesta coincidió con algunos de los primeros informes de escalada en las tensiones militares entre Rusia y Ucrania.

“La noción de la aparente inevitabilidad del cambio climático, la percepción de una falta de control político y el generalizado (y creciente) escepticismo sobre si otros harán su parte hacen que sea aún más difícil de resolver”, señala el estudio, que se presentará en la reunión de tres días, que contará con la asistencia de líderes como la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el canciller alemán, Olaf Scholz.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a las naciones a reducir las tensiones militares y coordinar esfuerzos para reducir las emisiones. “La crisis climática está fuera de control”, dijo a los asistentes el viernes. “Esto podría desestabilizar aún más regiones enteras”.

Las implicaciones de seguridad del calentamiento global están captando cada vez más la atención de autoridades militares y de inteligencia. La Administración Biden advirtió en octubre que el cambio climático exacerbará la inestabilidad en todo el mundo al obligar a las personas vulnerables a huir de las regiones más afectadas. El aumento del nivel del mar, el derretimiento del permafrost y las supertormentas son conocidos como factores multiplicadores de amenazas entre las autoridades de defensa que discutirán el tema este fin de semana en la ciudad alemana.

Una de las labores clave de los líderes es ayudar a las poblaciones a superar los sentimientos de desesperanza al momento de enfrentar la crisis climática, según el informe. “Las personas encuestadas ahora son aún más conscientes de los riesgos”, indica. “La gente de todo el mundo está cada vez más preocupada por los impactos del cambio climático”.

La encuesta, realizada por Kekst CNC en noviembre, encuestó a personas en Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido. La pandemia de coronavirus, los ciberataques, la crisis financiera y la desinformación estuvieron entre las otras principales amenazas mencionadas. Rusia ocupó el puesto 23 entre las amenazas percibidas, seguida por Irán, en el lugar número 28; Corea del Norte, en el 29; y EE.UU., en el 30.

