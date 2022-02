Airbnb supera estimaciones y avanza a pesar de pico de ómicron

(Bloomberg) -- Airbnb Inc. superó las estimaciones de ingresos y ganancias en el cuarto trimestre, beneficiándose de las políticas de trabajo remoto y de la demanda de vacaciones que impulsaron las reservas de alquiler a corto plazo a pesar de las interrupciones de viaje causadas por la variante ómicron.

Los ingresos aumentaron un 78% a US$1.530 millones en el cuarto trimestre, dijo Airbnb el martes en un comunicado. La compañía con sede en San Francisco reportó utilidad de US$55 millones en comparación con una pérdida de US$3.900 millones el año anterior y marcó un récord para el período. Las ganancias por acción fueron de 8 centavos, en comparación con las estimaciones de 3 centavos.

“La razón por la que hemos podido responder a este cambiante mundo de los viajes es porque nuestro modelo es inherentemente adaptable”, dijo Airbnb en una carta a los accionistas. “Tenemos millones de anfitriones de Airbnb que ofrecen casi todos los tipos de hogares en casi todas las comunidades del mundo”.

Airbnb se ha recuperado desde el comienzo de la pandemia, cuando la empresa eliminó miles de puestos de trabajo y consideró retrasar su oferta pública inicial como punto de partida para los viajes en todo el mundo. Después del impacto inicial, el negocio floreció a medida que los trabajadores ya no tenían que estar en las oficinas tradicionales cinco días a la semana y podían trabajar desde cualquier lugar. “Como resultado”, dijo Airbnb, “la gente se está moviendo a miles de pueblos y ciudades, quedándose durante semanas, meses o incluso temporadas enteras”.

Casi la mitad de las noches reservadas en el cuarto trimestre fueron para estancias de una semana o más y una de cada cinco noches fue para estancias de un mes o más.

En los primeros días de la pandemia, muchas personas buscaron casas en áreas más rurales a poca distancia en automóvil de las grandes ciudades, aunque Airbnb dijo que los huéspedes ahora están comenzando a regresar a las ciudades. En el cuarto trimestre, las noches brutas reservadas en destinos urbanos se aceleraron con respecto al trimestre anterior y casi se han recuperado a los niveles de 2019 para el mismo período.

Airbnb se mantuvo resistente incluso tras el surgimiento de la variante ómicron a fines del año pasado, lo que provocó de nuevo cierres en negocios e interrpciones de vuelos y planes de vacaciones durante la temporada navideña. La compañía dijo que vio un impacto menor en las reservas y cancelaciones con ómicron que con la variante delta. Su rival, Expedia Group Inc., que proporciona reservas de hoteles y alojamientos alternativos a través de su plataforma Vrbo, también ha sorteado el resurgimiento del covid, informando que sus ingresos se duplicaron con creces durante el cuarto trimestre.

