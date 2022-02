Presidente de México plantea una "pausa" en relación con España

Presidente mexicano plantea una "pausa" en relación con EspañaMéxico, 9 Feb 2022 (AFP) - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, planteó sorpresivamente este miércoles una "pausa" en las relaciones con España en medio de fricciones con empresas de ese país a las que acusa de corrupción."La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos (...), pero no queremos que nos roben", dijo el mandatario izquierdista en su conferencia matutina.López Obrador aclaró, sin embargo, que esto no significa una ruptura diplomática o un retiro de embajadores. "No, no, para nada, es nada más irnos despacio, nos conviene una pausa, un tiempo".Tras asegurar que "ahora no es buena la relación" con España, el presidente arremetió una vez más contra firmas españolas como Repsol e Iberdrola, con inversiones en México en los sectores petrolero y eléctrico, respectivamente.López Obrador las acusa de haber pagado en el pasado sobornos a cambio de contratos, con la complicidad de gobiernos de España y México."Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España (...). México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Vale mas darnos un tiempo, una pausa", insistió.Las críticas a Iberdrola se han intensificado en medio del trámite legislativo de una reforma impulsada por López Obrador, que prevé ampliar el control estatal en el sector eléctrico.El proyecto plantea reservar al menos 54% de la producción de electricidad a la estatal CFE, contra el 38% actual y el 62% que detenta el sector privado, incluida Iberdrola.Matizando sus declaraciones, el gobernante sostuvo que no se "se trata de pelearnos" y que no se comunicará de manera formal la necesidad de esta "pausa". "Es un comentario. ¿Ya no puedo hacer un comentario entonces?", expresó.La cancillería mexicana no ha respondido a preguntas de la prensa, vía electrónica, sobre el alcance de las declaraciones del mandatario.Tras la llegada López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, las relaciones de México con España se han tensado debido además a reclamos por la violencia ejercida durante el período de la conquista.España es el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales de 2020.sem/axm7gm