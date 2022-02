Irán juzga insuficiente el levantamiento de algunas sanciones por EEUU

CentralIrán juzga insuficiente el levantamiento de algunas sanciones por EEUUTeherán, 5 Feb 2022 (AFP) - Irán consideró este sábado "buenos pero no suficientes" los pasos dados por Estados Unidos para levantar algunas de las sanciones relacionadas con el programa nuclear civil de la República Islámica.El Departamento de Estado estadounidense indicó el viernes que restablecía las derogaciones claves que protegían de la amenaza de sanciones estadounidenses a los países y empresas extranjeras involucradas en proyectos nucleares no militares.La medida estadounidense se da como paso técnico necesario para volver al acuerdo suscrito en 2015 entre Irán y las grandes potencias mundiales.La reanudación de las derogaciones, interrumpidas en 2020 por el expresidente republicano Donald Trump, permite a otros países y empresas participar en el programa nuclear civil de Irán sin que se les apliquen sanciones estadounidenses, en nombre de la promoción de la seguridad y la no proliferación nuclear. La iniciativa tomada por la administración de Joe Biden parece un gesto notable hacia Irán cuando en Viena las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní de 2015 entran en la recta final.En 2018, el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y restableció la mayor parte de las sanciones económicas estadounidenses contra Irán.En mayo de 2020, cuando Trump no pudo doblegar a la República Islámica para obtener un "mejor acuerdo", su administración acabó por suprimir también otras exenciones relativas al reactor de Teherán destinado a la investigación, y el de Arak, modificado bajo el control de la comunidad internacional para hacer imposible la producción de plutonio para uso militar."El levantamiento de algunas sanciones puede, en el verdadero sentido de la palabra, traducirse en buena voluntad. Los estadounidenses hablan de ello, pero es necesario saber que lo que figura en los papeles es bueno pero no suficiente", dijo Hossein Amir Abdollahian citado por la agencia de noticias ISNA."Le hemos dicho a la parte estadounidense, a través de ciertas personas (...), que muestre su buena voluntad en la práctica", añadió el jefe de la diplomacia iraní, y agregó que su país esperaba "algo concreto". - Fase final en Viena - En respuesta a las sanciones de Estados Unidos, las autoridades iraníes se han liberado progresivamente de las restricciones impuestas por el Acuerdo a sus actividades nucleares.El presidente Biden quiere volver al acuerdo de 2015 para garantizar que las actividades iraníes sigan siendo estrictamente civiles y pacíficas, siempre que Irán también renueve sus compromisos.El almirante Ali Shamkhani, secretario del Consejo supremo de la seguridad nacional en Irán, dio poco crédito al anuncio estadounidense."No consideramos ese +show+ de levantar sanciones como un gesto constructivo", dijo en un tweet."Ventajas económicas reales, eficaces y verificables para Irán son una condición necesaria para llegar a un acuerdo", agregó, cuando las sanciones estadounidenses han hundido a Irán en une crisis económica y social.El negociador ruso, Mijaíl Uliánov, saludó la decisión estadounidense el sábado en Twitter como "un paso en la dirección correcta".Esto permitirá "acelerar el restablecimiento del acuerdo" de 2015 celebrado en Viena entre Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia) más Alemania, y podría indicar que las conversaciones "han entrado en su fase final", añadió. Las negociaciones en curso desde la primavera pasada en Viena, coordinadas por la Unión Europea, se desarrollan entre iraníes y grandes potencias (Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia), con la participación indirecta de los estadounidesnes.Tras meses de estancamiento, en las últimas semanas se han logrado progresos. "Irán tiene muy en cuenta cualquier medida que vaya en la buena dirección para cumplir las obligaciones mencionadas en el acuerdo sobre la energía nuclear", declaró por su parte el portavoz de la diplomacia iraní, Said Khatibzadeh, citado por los medios de comunicación locales. En la capital austríaca, las conversaciones se suspendieron la semana pasada y se reanudarán en los próximos días.Ahora es el momento de las "decisiones políticas críticas" para llegar a un acuerdo, advirtieron varios negociadores, y subrayaron que restan solo unas pocas semanas para evitar un fracaso de la diplomacia y una escalada de las tensiones. ap/kam/bfi/mab/eg -------------------------------------------------------------