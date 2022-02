Zona rebelde de Siria fue atacada con cloro en 2016, según OPAQ

En un ataque perpetrado en 2016 contra una zona siria en manos de los rebeldes, se utilizó cloro, denuncia un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) publicado el martes.

El ataque se remonta al 1 de octubre de 2016. Se produjo cerca de un hospital de campaña a las afueras de la ciudad de Kafar Zita, en la provincia de Hama (noroeste de Siria) y le causó problemas respiratorios a una veintena de personas, indicó la OPAQ.

Según la organización, varios testigos vieron al menos un objeto cayendo de un helicóptero que sobrevolaba el lugar, y los investigadores de la OPAQ dieron con una bombona industrial de cloro que se había encontrado allí.

A partir de pruebas digitales y de entrevistas con testigos, los investigadores de la OPAQ pudieron "relacionar con certeza" esa bombona con el ataque de octubre de 2016.

"La investigación concluyó que existen motivos razonables para creer que esa bombona industrial de cloro había sido utilizada como un arma", señaló la OPAQ en un comunicado.

Según la organización, que tiene sede en La Haya, varios testigos dijeron haber visto un helicóptero despegando del aeropuerto de Hama -controlado por fuerzas leales al régimen de Bashar al Asad- poco antes de que se produjera ese ataque contra una zona agrícola en la que se habían refugiado grupos de rebeldes.

"Poco después, el helicóptero dejó caer dos barriles, según varios testigos, en tanto otros afirmaron que solo vieron un barril", recoge el informe de la organización, laureada con el Nobel de la Paz en 2013.

Después del ataque, "alrededor de una veintena de personas sufrieron asfixia y problemas respiratorios", añade el texto, que apunta que la bombona habría expulsado "una sustancia tóxica irritante".

En el conflicto que arrasa Siria desde 2011, se ha acusado tanto a los rebeldes como a las fuerzas fieles a Al Asad de haber cometido ataques químicos, pero la mayoría de esas acusaciones apuntan contra las tropas afines al presidente sirio.

El gobierno sirio siempre ha negado la utilización de armas químicas y asegura que puso todas sus reservas de este tipo de munición bajo supervisión internacional, a raíz de un acuerdo cerrado en 2013 con la OPAQ.

No obstante, esta organización le exigió a Siria más transparencia durante una reunión, en noviembre de 2021, en la que le acusó de no haber declarado sus reservas de armas químicas y de no haber recibido a los investigadores de la OPAQ en su territorio.

