FMI: El Salvador debería liquidar fideicomiso para Bitcoin

NUEVA YORK (AP) — El Fondo Monetario Internacional dijo el viernes que El Salvador debería liquidar el fideicomiso de 150 millones de dólares que creó para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal y devolver los fondos de éste que no han sido usados al Tesoro.

La recomendación forma parte de un informe de más de 100 páginas en el que el FMI analiza la economía de El Salvador y, entre otras cosas, insta al país a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal debido principalmente a su volatibilidad y falta de regulación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el fideicomiso para garantizar la implementación de la criptomoneda en el país. Los fondos han sido usados principalmente para el lanzamiento de una billetera electrónica llamada Chivo que se puede bajar en teléfonos celulares inteligentes.

En su informe del viernes, sin embargo, el FMI aseguró que los costes de implementar Chivo y el Bitcoin en el país son mayores que los “beneficios potenciales”.

“Si el uso del Bitcoin aumenta de forma significativa pondrá en riesgo al régimen de dolarización que ha demostrado ser una exitosa y nominal ancla para la economía,” indica el informe.

El Salvador fue la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal. En septiembre los negocios empezaron a aceptar pagos en la criptomoneda, salvo los que carecían de tecnología para hacerlo, de acuerdo con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa que controla el partido oficialista Nuevas Ideas.

El Salvador y el FMI llevan meses negociando un acuerdo de 1.300 millones de dólares. La jefa de Misión de El Salvador del FMI, Alina Carare, no dijo el viernes durante una teleconferencia con periodistas si el posible préstamo a El Salvador sería denegado si el país continua usando Bitcoin como moneda de curso legal.

"Seguimos teniendo un fuerte compromiso con el gobierno de El Salvador,” respondió Carare cuando se le hizo la pregunta. Agregó que el informe del viernes sólo da un panorama económico y no se refiere a las negociaciones.

Uno de los más fervientes defensores de la criptomoneda es el presidente del país, Nayib Bukele, quien ha dicho que el Bitcoin traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico a El Salvador. “Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes”, ha afirmado. Entre los argumentos a favor de la criptomoneda, el Ministerio de Economía asegura que el 70% de la población no cuenta con acceso a servicios financieros tradicionales.

Chivo sirve para que las personas puedan hacer o recibir pagos o remesas en Bitcoin o dólares. Los salvadoreños que bajan esa aplicación reciben de inmediato 30 dólares equivalentes en bitcoins para consumo. El FMI recomendó el viernes poner fin a esa práctica para frenar el coste que supone.

Según el reporte, unos 3,8 millones de salvadoreños han usado Chivo. Sin embargo, el informe dice que no está claro cuántos de ellos usan Bitcoin en sus transacciones en la billetera electrónica. “Considerando el bajo uso de Bitcoin (en Chivo), se espera que el impacto de las transacciones de Bitcoin (...) sea pequeño,” señala el informe en un pie de página.

Carare explicó en la teleconferencia que el uso de Chivo para aumentar la inclusión financiera en el país es importante, sobre todo para la gente sin cuentas bancarias. Sin embargo, recomendó el uso de Chivo en dólares y no en bitcoin. “Lo que enfatizamos en el informe es que tener una billetera digital, que permite a la gente hacer pagos y mantener sus ahorros ahí, especialmente en dólares estadounidenses, puede aportar beneficios a la economía y al crecimiento, pero de nuevo, enfatizo los dólares estadounidenses porque el precio del Bitcoin es volátil”.

El informe indica que Bitcoin implica “graves riesgos para la integridad financiera y del mercado” y pide que se desarrolle una regularización y supervisión de Chivo “para proteger los datos de los usuarios.” También pide normas para prevenir que los usuarios escondan ganancias que deberían ser reportadas con propósitos fiscales.

El informe indica que se espera que la economía crezca un 3,2% en 2022.

El gobierno de Bukele no respondió de forma inmediata a pedidos de solicitud de comentario por parte de Associated Press. El Salvador planea este año emitir bonos en Bitcoin. Carare recomendó el viernes que se lleve a cabo “un cuidadoso análisis” antes de hacer eso y destacó que el gobierno salvadoreño aún no ha presentando detalles sobre esa emisión.

El periodista de Associated Press, Marcos Alemán, contribuyó a este reporte desde San Salvador.