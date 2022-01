Danik Michell y las últimas fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

Danik Michell (@danikmichell) publicó en las redes en las últimas horas. Losposts de historias y fotografías, consiguieron más de interacciones entre sus aficionados.

Danik Michell es una modelo e influencer nacida el 28 de diciembre de 1995 en Monterrey, Nuevo León, que ha saltado a la fama luego de aparecer en la tercera temporada del reality show Acapulco Shore, transmitido a través de MTV Latinoamérica.

La instagramer arrancó su carrera a los 12 años de edad como modelo al participar en campañas publicitarias de alta costura de marcas como Piña Colada, Cinco Boutique, Puma, Maya Hanse, entre otras.

Además, también ha sido presentadora de diversos programas de entretenimiento como Primero y diez, de TV Azeca; Sabadazo, Tunight, Trasnochados de Telehit; y del programa Sólo ellas del canal de música Numusic.

No obstante, el programa que la llevó al estrellato fue Acapulco Shore, la serie de telerrealidad que dejó ver a la famosa en varios escándalos de amoríos. En 2017 regresó al elenco del mismo show, pero esta vez en una filmación especial que se hizo en Italia.

Como instagramer, la joven se ha ganado su lugar por ser una amante del mundo fitness. Sin embargo, en el 2017 la joven publicó fotografías en la que se le podía ver en extremo delgada, por lo que sus seguidores se mostraron preocupados por su salud.

“Como demasiado; recaí en un problema que tenía de salud, pero la verdad ahorita ya estoy bien, terminé súper bien. Me dio un virus, una bacteria que es difícil de controlar, fue un problema fuerte, serio. No estoy sufriendo ningún problema alimenticio, estoy comiendo más", dijo en su momento la modelo en una entrevista.

Danik, quien suma 4.7 millones de seguidores en Instagram, se caracteriza por subir fotos mostrando su cuerpo en bikinis y ropa deportiva, sus rutinas de ejercicio y estilo de vida, por lo que ha ganado una comunidad equilibrada de hombres y mujeres.

El propio cirujano estético José Achar ha dado a conocer que practicó a Danik Michell algunos cambios, pero no tantos en comparación a sus compañeras de Acapulco Shore, entre las que se encuentran un arreglo de nariz, glúteos y la liposucción.

Entre las varias disciplinas en las que se entrena, la mexicana se pasa varias horas al día levantando pesas, ejercitando sus piernas, jugando al tenis y practicando boxeo.

En cuanto a su vida sentimental, tuvo una relación con el exfutbolista del equipo mexicano de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Genaro Castillo, además, se le vio coqueteando en su momento con el también futbolista del Monterrey, Rodolfo Pizarro.