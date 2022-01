Guatemala reduce plazo de espera para la tercera dosis contra la covid-19

Imagen de archivo de habitantes de San Juan Sacatepéquez reciben una dosis de la vacuna contra a COVID-19 en Guatemala EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 5 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala decidió este miércoles reducir el plazo de espera de la población para poder vacunarse con la tercera dosis contra el SARS-CoV-2, ante la inminente llegada de la variante omicrón al país centroamericano.

El Ministerio de Salud guatemalteco informó en un comunicado de prensa que a partir de este jueves podrán recibir la tercera dosis todas aquellas personas que fueron vacunadas con la segunda dosis hace tres meses como mínimo.

Originalmente en diciembre, al abrir la tercera dosis para la población en general, las autoridades sanitarias exigían seis meses como mínimo desde que había sido inyectada la segunda dosis.

La decisión tiene como objetivo, según el ministro de Salud, Francisco Coma, poder "muy rápidamente proteger a un buen porcentaje de la población" ante "el crecimiento en el número de casos" positivos recientes.

Guatemala contabilizó este mismo miércoles un total de 1.919 nuevos casos positivos de la enfermedad, una de las cifras más altas de contagios diarios en un solo día en las últimas semanas.

Precisamente el mes de diciembre fue uno de los más bajos en cuanto a casos positivos y decesos por la enfermedad desde que se detectara el primer caso en Guatemala el 13 de marzo de 2020.

Sin embargo, en los primeros días de 2022 los números de contagios han ido creciendo gradualmente.

De igual forma, las autoridades sanitarias reportaron tres muertes en las últimas 24 horas, por lo que la nación centroamericana suma en total 16.114 fallecidos por el coronavirus y 631.730 casos positivos durante la pandemia.

La variante omicrón aún no ha sido detectada de manera oficial en Guatemala, a la espera de los resultados de unas pruebas enviadas a Panamá, ya que el Ministerio de Salud local no cuenta con la tecnología necesaria para confirmar su presencia en el territorio.

Pese a ello, la cartera sanitaria no descarta que dicha variante, más contagiosa que las anteriores, ya se encuentre en Guatemala.

A la fecha, 4,7 millones de guatemaltecos, de los 16,3 millones que viven en el país, ya se han vacunado con dos dosis contra la covid-19. Otras 1,9 millones de personas cuentan con al menos una dosis de inmunización, mientras que la tercera dosis, la de refuerzo, ha sido inyectada a 94.675 personas.