La actriz y presentadora Whoopi Goldberg da positivo por covid-19

Whoopi Goldberg, actriz, comediante y presentadora estadounidense. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Washington, 3 ene (EFE).- La actriz, comediante y presentadora estadounidense Whoopi Goldberg ha dado positivo por covid-19 y sufre síntomas leves de la enfermedad.

Así lo reveló este lunes su compañera de set en el programa "The View", Joy Behar.

"¿Por qué estoy aquí en lugar de Whoopi?", preguntó Behar.

"Whoopi, desafortunadamente, dio positivo durante las vacaciones, pero volverá probablemente la próxima semana", agregó.

La actriz, de 66 años, ya recibió su refuerzo y presenta síntomas "muy, muy leves".

Goldberg es recordada por sus participaciones en el drama romántico "Ghost", protagonizado por Demi Moore y Patrick Swayze en 1990, y por su papel en las comedias "Sister Act" y "Sister Act 2".

Según la publicación The Daily Wire, la también panelista de "The View" Sunny Hoster reveló que dio positivo por la covid-19 antes de Navidad, por lo que debió aislarse durante las celebraciones y mantener contacto con su familia a través de FaceTime.

También Ana Navarro, presentadora invitada, comentó que su padre resultó contagiado.

Por su parte, la publicación The Hill relató que Sara Haine, otra de las coanfitrionas del espacio televisivo de la cadena ABC, dijo que ella y sus hijos permanecieron en cuarentena después de que su esposo resultara contagiado.

Estados Unidos sufre un repunte de casos de coronavirus atribuidos a la variante ómicron, aunque las autoridades han señalado que es menos severa que la delta.