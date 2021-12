Roberto Alvarado espera que las Chivas sean la vitrina para llegar al Mundial

El director deportivo del Club Guadalajara Ricardo Peláez (i) entrega la playera del equipo a Roberto Alvardo (d) nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano, realizado en el estadio Akron, en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 28 dic (EFE).- Roberto Alvarado, centrocampista de las Chivas de Guadalajara, dijo este martes que su llegada al equipo será una vitrina para lograr un lugar en la selección mexicana que busca clasificar al Mundial de Catar 2022.

"Vengo con la misma ilusión que tiene la afición de poder levantar un campeonato con Chivas y voy a dar mi 100 porque quiero hacer las cosas bien para que me sigan volteando a ver de la selección y poder pelear un puesto para ir al Mundial", dijo durante su presentación.

Alvarado, de 23 años, es el primer fichaje del conjunto rojiblanco para el torneo Clausura 2022 que inicia el próximo 6 de enero y en el que Chivas debutará ante el Mazatlán FC.

El centrocampista aseguró que conoce la exigencia de jugar en el Guadalajara, uno de los dos equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, pese a que el cuadro ha disputado solo una liguilla en los últimos cuatro años.

"Siempre va a haber presión, yo vengo a hacer las cosas bien, a disfrutar y veo a un equipo unido que quiere ir por todas, el equipo está para lograr cosas interesantes, si bien no les ha ido como han querido pero a cualquier equipo le pasa y Chivas va a ir hacia adelante y va a lograr lo que se proponga", indicó.

El jugador dijo que busca ser un ejemplo para la afición pues conoce la responsabilidad que es militar en Chivas, que en torneos recientes ha sido conocido por las indisciplinas de sus jugadores.

"Voy a enfocarme en el fútbol, tengo a mi familia que está cercana y es mi motor. Sé que hay muchos niños y quiero ser un ejemplo para todos ellos y que vean que todos los sueños se pueden cumplir", señaló.

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, reconoció el "prestigio" que Alvarado se ha "ganado dentro y fuera de la cancha" y aseguró que era el fichaje ideal para que Chivas logre disputar el campeonato y mejorar la imagen ante la afición.

"Él se ha dado a conocer por sus goles, no con sus redes sociales; eso es lo más importante. Nosotros tenemos muchos sueños, primero ganar y darle a la afición lo que espera y necesita, ser base de selección y Roberto emboba en todo eso", indicó.

Peláez aseguró que la directiva del Guadalajara podría tener más fichajes para el próximo torneo luego de la salida de referentes como el delantero Oribe Peralta y el portero Antonio Rodríguez.