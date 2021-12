México termina el año con una fuerte recuperación del turismo

Turistas disfrutan sus vacaciones, el 26 de diciembre de 2021, en el balneario de Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

Cancún (México), 27 dic (EFE).- El sector turístico de México termina el año con una fuerte recuperación en comparación con las cifras prepandemia de 2019 y con un alto índice de ocupación a pesar de las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos y Europa por la nueva variante ómicron del coronavirus.

El Caribe mexicano, con Cancún como principal atractivo, espera terminar 2021 con 12,5 millones de turistas, lo que representa una recuperación del 83 % comparado con las cifras alcanzadas en 2019.

Andrés Aguilar, encargado de despacho de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, dijo a Efe que durante la presente temporada invernal, considerada históricamente como una de las mejores para el Caribe mexicano, se esperan niveles de ocupación del 80 % y 90 %, con días que superan las 600 operaciones aéreas en el aeropuerto de Cancún.

"Esperamos una temporada de invierno bastante positiva para el destino, del 18 de diciembre al 2 de enero prevemos el arribo de 1,3 millones de visitantes", informó.

"Para el próximo año, si mantenemos las mismas tendencias en cuanto a la contingencia, los niveles de certificación en protección y prevención sanitaria, y los esquemas de vacunación en población local, no solamente se va a restablecer la actividad respecto a lo que tuvimos en 2019, que fueron un poco más de 16 millones de turistas, sino que, además, se espera un ligero aumento", agregó.

Para enero hay ya reservados más de 1,6 millones de asientos de avión y una cantidad similar para los meses de febrero y marzo, lo que atestigua el optimismo para el primer trimestre de 2022.

OPTIMISMO DE HOTELES

En la Riviera Maya, donde hay más de 43.000 habitaciones de hotel, los primeros quince días de diciembre se alcanzó una ocupación promedio del 80 % y se espera que para el cierre de 2021 supere el 85 %.

Estas cifras, según destaca Toni Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, representan una recuperación del 95 % comparado con 2019, ya que el año pasado el cierre de fronteras y las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus apenas permitieron un 30 % de ocupación.

"El Caribe mexicano se ha beneficiado de la estrategia del Gobierno de México de aplicar medidas sanitarias y mantener las puertas abiertas en contraste con otros destinos. También se muestra la confianza que la marca Cancún/México se ha ganado con los años", aseguró Javier Monje, director de ventas de la cadena RIU en el Caribe Mexicano

"En nuestro caso vemos claramente reflejadas estas cifras en las ocupaciones de nuestros hoteles, con altos porcentajes dentro de lo establecido por el semáforo epidemiológico", agregó.

"Después de lo difícil que fue arrancar en 2020 y lo bien que ha respondido el turismo ante el avance de la pandemia, Cancún se sitúa como una de las ciudades más visitadas tras la pandemia, como resultado de la colaboración público-privada", indicó Javier Monje.

Para Jesús Almaguer Salazar, director comercial de la cadena española Oasis Hoteles & Resorts para la zona del Caribe, en Cancún y la Riviera Maya el próximo año se espera un incremento importante en la llegada de turistas.

Almaguer Salazar sostuvo que los buenos resultados obtenidos hasta el momento y las proyecciones favorables para 2022, se deben a que como destino se logró generar confianza entre los visitantes por el manejo de la pandemia.

"Hemos captado la mayor parte del turismo norteamericano que ha viajado a la región al Caribe, de Suramérica los mercados importantes como Brasil, Colombia, Chile e incluso Argentina. Si hacemos las cosas bien, tenemos garantizado una muy buena temporada", dijo a Efe.

Por su parte, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, destacó la necesidad de reforzar no sólo las estrategias de promoción y publicidad, sino también lograr que la experiencia de los turistas les haga querer regresar no una sino varias veces.

"Tenemos ya una previsión de cerca del 75 % de reservas en vuelos para los primeros meses de 2022 que son meses que históricamente el viajero viene por el frío en sus lugares de origen", agregó.

Sin embargo, Roberto Cintrón advirtió sobre el "riesgo de perder" parte de los turistas captados una vez que se reactiven otros destinos.

"Tenemos turismo prestado, esa es la realidad, porque no ha abierto en su totalidad Europa, porque se prefiere venir a un lugar a dos o tres horas de vuelo contra 6 o 9 horas de vuelo hacia Europa o hacia el centro de Suramérica donde la situación de seguridad no contribuye mucho y se prefiere venir a México", reconoció.

"Tenemos que lograr que esos turistas regresen al menos dos o tres veces más al Caribe mexicano ante la futura publicidad de países como Jamaica, República Dominicana, Cuba y otros europeos que necesitan del gran mercado que es EE.UU. y Canadá", señaló.