LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

Jueves 2 de diciembre de 2021

PRIMERA PLANA

MUN-GEN CORONAVIRUS-ÓMICRON

PARÍS - Con la variante delta impulsando los contagios de COVID-19 en Europa y el creciente temor que despierta la ómicron, los gobiernos de todo el mundo sopesan nuevas medidas para unas poblaciones cansadas de oír hablar de restricciones y vacunas. Por Lori Hinnant. 1.035 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-CORONAVIRUS-ARGENTINA CRUCERO: Levantan aislamiento de crucero frente a costa argentina.

-CORONAVIRUS-EEUU: Biden develará nueva estrategia para combatir el COVID.

-CORONAVIRUS-ÓMICRON-GLAXOSMITHKLINE: GlaxoSmithKline dice que su medicamento parece eficaz contra ómicron.

-CORONAVIRUS-ITALIA: Regulador en Italia aprueba vacuna Pfizer en niños de 5 a 11.

-CORONAVIRUS-INDIA: India confirma primeros casos de la variante ómicron.

-CORONAVIRUS ESPAÑA-PORTUGAL: España y Portugal tienen dificultades para vacunar a su población.

AMN-INM EEUU-MIGRANTES MEXICO

SAN DIEGO - El gobierno del presidente Joe Biden acuerda con México restablecer a partir de la semana próxima una medida de la presidencia anterior que obliga a los solicitantes de asilo aguardar en México sus audiencias en la corte de inmigración en Estados Unidos. Por Elliot Spagat. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-ECO OPEP-PRECIOS

NUEVA YORK - La OPEP y demás países productores deciden mantener sin variación su producción pese a la incertidumbre presentada por la nueva variante ómicron del coronavirus. Por Cathy Bussewitz y Ellen Knickmeyer. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN EEUU-EXPLOSIVOS

SIN PROCEDENCIA - Las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen un problema: cantidades de explosivos, granadas, minas y otras armas han desaparecido de su arsenal en la última década, según una investigación de The Associated Press. Los soldados falsifican registros para encubrir los robos o no informan de la desaparición de ese material. Por Kristin M. Hall, Justin Pritchard y James Laporta. 2.640 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN COLOMBIA-REY DE ESPAÑA

BUCAMARANGA, Colombia - El rey Felipe VI de España cumple una visita oficial a Colombia en el marco del Congreso Mundial de Juristas 2021 que se desarrolla en la ciudad de Barranquilla, al norte del país. El rey sostendrá una reunión bilateral privada con el presidente de Colombia, visitará una obra construida por la española Sacyr y participará en la inauguración del monumento a la Paz y la Libertad. 192 palabras. AP Video. ENVIADO.

CAR-GEN PUERTO RICO-CORRUPCIÓN

SAN JUAN - Un alcalde de Puerto Rico acusado de otorgar 50 contratos por casi 10 millones de dólares a una fábrica de asfalto se declara culpable de asociación ilícita para cobrar sobornos. 160 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-EMPRESAS

LA HABANA - En menos de tres meses de aplicación de un paquete de leyes que permitió en Cuba la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas luego de casi cinco décadas de prohibición, las autoridades aprobaron casi 900 de ellas. Por Andrea Rodríguez. 600 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN OHIO-POLICÍA ACUSADO DE ASESINATO

COLUMBUS, Ohio - El policía de Ohio que le disparó cinco veces por la espalda a Casey Goodson Jr. es acusado de asesinato, en un caso que sigue sin esclarecerse y del cual no hay video. Por Andrew Welsh-Huggins. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-DESEMPLEO

WASHINGTON - El número de personas que solicitaron asistencia por desempleo en Estados Unidos aumentó la semana pasada, a pesar de que el mercado laboral se ha estado recuperando de la recesión provocada por la pandemia. Por Paul Wiseman. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN EEUU-RUSIA-UCRANIA

MOSCÚ - Rusia expresa su preocupación sobre una posible escalada de los combates en el este de Ucrania, en tanto Estados Unidos le advierte enérgicamente que no intervenga. Por Vladimir Isachenkov. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-BEI MLB-PARO LABORAL

ARLINGTON, Texas - Apenas horas después de desencadenarse el primer paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas en 26 años, el comisionado Rob Manfred afirma que la propuesta de los jugadores por una expansión de la agencia libre y el arbitraje salarial afectará a los equipos con menos recursos. Por Stephen Hawkins y Ronald Blum. 500 palabras. AP Foto.

DEP-FUT ESPAÑA-PANORAMA

BARCELONA - Con los goles de Karim Benzema y las manos salvadores de Thibaut Courtois, el Real Madrid vuelve a enchufarse en busca de títulos en la segunda etapa de Carlo Ancelotti como técnico. Por Joseph Wilson. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CEL GBRETAÑA-MEGHAN-DEMANDA

LONDRES - La duquesa de Sussex gana el más reciente capítulo de su larga batalla legal para proteger su privacidad después de que un diario británico publicara parte de una carta que le escribió a su padre, del cual está distanciada. Por Sylvia Hui y Jill Lawless. 800 palabras. AP Foto.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

