Ómicron aumenta riesgos e incertidumbre inflacionaria: Powell

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en sus primeros comentarios públicos sobre la variante ómicron del coronavirus, dijo que esta plantea riesgos para los dos principales objetivos del banco central: la estabilidad de los precios y el máximo empleo.

“El reciente aumento en los casos de covid-19 y la aparición de la variante ómicron plantean riesgos para el empleo y la actividad económica, además de una mayor incertidumbre para la inflación”, dijo Powell en un testimonio preparado publicado este lunes, un día antes de su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. “Una mayor preocupación por el virus podría reducir la disposición de las personas a trabajar en persona, lo que ralentizaría el progreso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro”.

Powell, en un texto relativamente breve, no tocó temas como el de las acciones específicas de política monetaria o la posibilidad de cambiar el ritmo de la reducción de estímulo, un tema clave que otros funcionarios han señalado en comentarios recientes.

El líder de la Fed, quien hace una semana fue nominado por el presidente Joe Biden para un segundo mandato al frente del banco central, comparecerá ante el panel el martes a las 10 a.m., junto con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el primero de los dos días de audiencias de supervisión del Congreso relacionadas con el estímulo pandémico. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes seguirá con una audiencia separada el miércoles.

Actualmente, los banqueros centrales de EE.UU. están lidiando con una nueva incertidumbre sobre la economía tras el descubrimiento de la nueva variante del covid-19, en tanto que Gobiernos alrededor de todo el mundo intensifican sus restricciones de viaje. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la cepa ómicron podría impulsar un nuevo aumento de infecciones.

Incluso en medio de los desafíos planteados por la pandemia, la economía estadounidense sigue avanzando. Los economistas de JPMorgan Chase & Co. han actualizado su estimación de crecimiento anualizado para los últimos tres meses del año de 5% a 7%. El auge ha impulsado una alta inflación, mientras que los precios al consumidor en octubre subieron al ritmo más rápido en 30 años.

“La mayoría de los pronosticadores, incluida la Fed, continúa esperando que la inflación baje significativamente durante el próximo año a medida que disminuyan los desequilibrios de oferta y demanda”, dijo Powell. “Es difícil predecir la persistencia y los efectos de las restricciones de suministro, pero ahora parece que los factores que empujan la inflación al alza se mantendrán hasta bien entrado el próximo año”.

