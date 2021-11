Ancelotti recupera a su pulmón con la vuelta de Valverde

Thibaut Courtois (i) y Federico Valverde celebran la victoria ante el Sevilla. EFE / Ballesteros.

Madrid, 28 nov (EFE).- El uruguayo Fede Valverde volvió a jugar con el Real Madrid, en la victoria frente al Sevilla (2-1), 36 días después de sufrir un esguince en la rodilla izquierda en el clásico contra el Barcelona, un tiempo que dejó al italiano Carlo Ancelotti sin su pulmón en el centro del campo.

Para su segunda etapa en el club, el técnico apostó por el ‘pajarito’ como una de sus piezas clave en su centro del campo. Titular en diez de los 12 encuentros del inicio de temporada hasta el infortunio frente al Barcelona.

De ellos, solo se perdió 172 minutos y participó en todos. Ancelotti aseguró en una de sus primeras ruedas de prensa que el fútbol ha cambiado mucho desde que en 2015 se pusiera fin a su primera etapa, recordada especialmente por la consecución de la ansiada décima Liga de Campeones.

Y en este cambio, con futbolistas de más físico y ritmo, encaja a la perfección Valverde. En el recuerdo aquella frase de “voy a correr hasta que me revienten las piernas” tras dejar el terreno de juego al borde del desmayo por el esfuerzo.

En su ausencia, Ancelotti, no muy aficionado a las rotaciones hasta el momento, ha confiado en el tridente de oro Casemiro-Kroos-Modric, con este último viviendo una eterna juventud a sus 36 años.

Valverde, con 13 años menos, es un futbolista diferente y totalmente necesario. Más aun cuando al Real Madrid le esperan seis compromisos en menos de un mes, con rivales de entidad como Athletic Club, en dos ocasiones, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Inter de Milán; encuentros contra equipos de la parte alta de una Liga Santander muy apretada.

No solo Ancelotti echó de menos a Valverde, también la afición madridista, que le dedicó una calurosa ovación cuando salió a calentar y también en el minuto 73 al entrar al terreno de juego.

El uruguayo disfrutó de 20 minutos de juego en los que estuvo escorado a banda derecha, jugando como falso extremo, y sin entrar mucho en juego, pero teniendo minutos que le hacen coger ritmo de cara al carrusel de partidos del Real Madrid.