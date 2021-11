Reino Unido detiene vuelos a Sudáfrica por variantes de covid

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER

(Bloomberg) -- El Reino Unido prohibirá temporalmente los vuelos desde Sudáfrica y cinco países vecinos debido a las preocupaciones sobre una nueva variante covid-19 identificada recientemente en la región.

Las restricciones de viaje entrarán en vigencia el viernes al mediodía y son una medida de precaución para mantener bajo control la propagación de la nueva variante, dijo el secretario de Salud, Sajid Javid. Los seis países africanos se incluirán en la lista roja del Reino Unido a partir del domingo, y requerirá que los viajeros se pongan en cuarentena en los hoteles a su llegada.

Israel también ha prohibido los viajes desde los mismos seis países, junto con Mozambique, otro vecino de Sudáfrica, dijo BNO News en un tuit, sin citar la fuente de la información.

Los científicos todavía están tratando de determinar si la nueva variante, llamada B.1.1529, es más transmisible o más letal que las anteriores. Lo que está claro es que tiene la mayor cantidad de mutaciones de todas las cepas identificadas hasta ahora. Eso generó preocupaciones dentro de Sudáfrica e internacionalmente, en tanto que las autoridades temen una ola de casos que podría aumentar la presión sobre los sistemas de atención médica.

“Como parte de nuestra estrecha vigilancia de las variantes en todo el mundo, nos hemos dado cuenta de la propagación de una nueva variante potencialmente preocupante”, dijo Javid en un comunicado, y agregó que la nueva cepa está ahora bajo investigación.

La medida del Reino Unido es un nuevo golpe para la industria de las aerolíneas, que comenzaba a recuperarse de las restricciones de viaje y los confinamientos anteriores, pero ahora enfrenta nuevas restricciones y un virus resurgente en algunas partes de Europa. Las medidas anunciadas el jueves marcan el mayor cambio en las reglas de viaje de covid del Reino Unido desde que el llamado sistema de semáforos se revisó a principios de otoño para facilitar los cruces fronterizos.

Diariamente llegan entre 500 y 700 personas al Reino Unido a través de Sudáfrica en vuelos, un número que normalmente se espera que aumente en las próximas cuatro a seis semanas debido a los viajes estacionales.

